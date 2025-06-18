WATCHOUT：遊百年莊園 參觀製表工坊 瑞士探索表廠自家製游絲

一般參觀品牌表廠都着重介紹其生產過程，但Moser家族的故事其實同樣有趣，一切可以從坐落在Schaffhausen近郊山坡的Charlottenfels莊園說起。莊園在1850至1854年間建成，這座兩層樓的建築曾經是Moser家族居住的大宅，現時則是開放給公眾參觀的品牌博物館，展出品牌創辦人Heinrich Moser本人和跟他製表相關的物品。

聖彼得堡製表成名後衣錦還鄉

Heinrich在1805年出生於Schaffhausen，自小鍾情鐘表製作，但當時Schaffhausen只是個寂寂無聞小鎮，於是他在1827年移居俄國聖彼得堡開始製表生涯，並在當地打響名堂，深受當時俄國王室和貴族喜愛。至1848年底，他以製表商和企業家的身分衣錦榮歸回到故鄉，除了繼續從事製表行業，也積極發展當地，例如投資自來水公司、貨車廠、地區鐵路，將原本缺乏生機的小鎮發展為工業城鎮。提起Schaffhausen，大家可能會想到另一腕表品牌IWC，當年正是Heinrich極力邀請其創辦人Florentine Ariosto Jones在當地設廠。

親手製作珍貴懷表展品

Charlottenfels莊園內保留了很多Heinrich和兒子Henri生前的收藏，包括打獵時的戰利品。起居室的家具和擺設，讓大家想像他們當時的生活，亦展出Heinrich在當地興建水力發電廠時的設計草圖。起居室隔壁的製表工坊將製表場景重現，其中一枚由Heinrich親手製作的Hy. Moser & Cie.懷表（Savonette），是館內最珍貴的收藏之一（Hy. Moser & Cie.為品牌當時名稱）。懷表附有上鏈鑰匙，錨形擒縱裝置，銀製表殼配上扭索狀雕刻裝飾，編號36343，表盤為原擁有者俄羅斯前沙皇Tsar Alexander II（1818-1881）穿著制服的肖像。1877年俄土戰爭時，沙皇走訪戰事前線，將此懷表贈予帝國衛隊中尉Vladimir Georgievich Lazo。

Heinrich在1874年離世，但兒子Henri對鐘表業並沒興趣，Heinrich的第二任妻子Fanny唯有將品牌賣予俄羅斯公司，條件是品牌必須繼續以Moser之名運作，現時品牌CEO Edouard Meylan的曾祖父Octave Meylan便是當時公司的共同持有人。至1917年十月革命之後，公司被迫停止運作，Octave回到瑞士，到2012年Meylan家族重新建立Moser，成為現時大家認識的品牌。

游絲年產量逾250,000條

現時品牌的廠房同樣位於Schaffhausen，距離大宅車程約10分鐘，擁有約110名員工。雖然現時的Moser跟Heinrich年代有很大的分別，但品牌一直堅守其獨立創新、勇於冒險的精神。從創意設計到研發、生產和最終的組裝和測試，品牌的腕表均在自家工廠中完成。品牌堅持自主製造機芯，而為了達到此目的，品牌母集團MELB更收購Precision Engineering AG，以確保品牌能自家製作游絲。雖然「自製機芯」的品牌不少，但現時大約只有10間瑞士表廠有能力製作游絲，而Moser便是其中之一，自家製作游絲能減低品牌受制於其他腕表集團的可能。品牌每年僅生產4000枚腕表，但其游絲年產量卻超過250,000條，除了供應給姊妹品牌Hautlence外，也提供其他瑞士鐘表品牌，例如曾跟Moser聯乘的另一獨立品牌MB&F。

尺寸誤差少於0.0005毫米

Moser生產的斯特拉曼游絲（Straumann Hairsprings）以鐵、鎳、鈦、鋁、鉻、鎂、矽和其他8種元素製成，在製作過程中需將原本直徑為0.6毫米的圓柱形原材料，經過機器緩慢而不斷的拉扯，令直徑縮小至0.1毫米，當中過程需要花上3星期。MB&F的游絲直徑是0.1毫米，但Moser使用的游絲直徑約為0.54毫米，需要更長時間製作，以一條長100米的原材料為例，便可拉出長達500公里的游絲長度！然後游絲會經過蒸餾水和超聲波清潔，再由機器壓成扁平形狀，機器亦會同時檢查游絲的尺寸，確保誤差不多於0.0005毫米。品牌對游絲尺寸的要求非常嚴格，因為再大的尺寸差異可造成數以分鐘計的走時誤差！游絲之後會按照款式切割成不同長度（一般為158.75毫米），每4條一組轉入模具之中，然後反覆在溫度愈來愈高的焗爐中真空加熱和冷卻，最後在約1700℃下定型，整個燒製過程需要一整天。

除了普通的螺旋形游絲，品牌也製作球體形、圓柱形游絲。以寶璣式游絲（Breguet Overcoil）為例，游絲的末端會繞到上方，令整體重量分佈更平均，腕表走時更精準，但單單調校游絲末端的位置便需要30分鐘。游絲以外，品牌也自家製作擺輪，擺輪上設有兩種螺絲，分別是負重螺絲和校正螺絲，負重螺絲是為了增加擺輪重量而設，而透過轉動校正螺絲的位置，則可調節擺輪擺動的速度。表廠內來自1960年代出產的機器，更能夠測試每條游絲和擺輪轉動時的能量，將它們分成20個組別（製作更講究準確度的機芯時可細分至60個組別）；表匠會將轉動頻率對應的游絲和擺輪湊成一對組裝，以提高機芯的精準度。

大家平時談及Moser的腕表，總會想起其煙熏表盤、簡約無logo的設計，但隱藏在機芯之中的自家製游絲和擺輪，其實更值得大家欣賞細味。●

查詢：H. Moser & Cie. 2526 6122

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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