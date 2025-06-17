簡易廚房：懶人版蝦餅 香口佐飯

【明報專訊】今期為大家介紹的兩款食譜，既可做佐飯小菜，又可作為派對或餐前小食，最重要是做法簡單快捷，且香口美味。第一道粟米脆蝦餅，選用現成蝦滑，只需加入想要的材料配搭就可完成。今次我選用粟米，因為大部分小朋友也喜歡。遇上偏食的孩子，大家不妨趁機加入一些有營養但他們平日不太喜歡的食材，如紅蘿蔔、洋葱等，混入蝦膠中，讓他們不知不覺吃入肚。另一道台式滷肉則是我個人推介，當中有肉有蛋，拌飯極佳，小朋友尤其喜歡。做這道菜說易不易說難不難，一般人平時會選用豬腩肉，如果想「偷懶」，可以用絞肉碎，這樣會省卻一大半時間。另外一次可做一大鍋滷肉，吃不完的放入雪櫃，加熱便可再度享用。