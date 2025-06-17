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Happy PaMa 教得樂 第558期

Happy Pa Ma

童繪遊樂場：是經驗也是增值

【明報專訊】6月是考試的高峰期，按照過往經驗，小六視藝科的第三次呈分試會比小五的第一次呈分試較早開始，但到目前應該已相繼完成。成績稍後自有分曉，建議小五學生將今次經驗累積，把是次考試所面對的問題要點歸納，並找出不足之處，尋求改善方法，經驗的累積絕對有助往後應用於同類考試之上。

提高要求 善用剩餘時間修飾

在檢討過程中，學生很多時只集中在技巧表現方面，其實「選擇配題」和「時間控制」也非常重要（這兩點稍後會再詳述），特別是要在一天內完成整個考試過程的模式，規劃時間和掌握程序編排，對整幅畫作有正面影響。偶然也會聽到學生說能夠早於既定時間內完成，還可以早點執拾清潔。其實就畫作完成度來看，我們應能夠具體掌握，但個人的要求則很難「量化」，建議大家提高對作品的要求，好好善用剩餘時間細心查看畫作還有哪些不足之處，盡量修飾，做到最後，做到最好。

這種情况就正如我們完成了一幅畫作，當相隔一段時間後再看，總能找到一些可以再修飾的地方。大家有否想過，到底是在這方面的技巧已經提升，還是對作品的要求又再提高了呢？

■繪畫Q&A

Q：孩子9月便會升讀五年班，希望能在暑期旅途中，也令他保持日常的繪畫練習，因為很快便要參加視藝的呈分試，有什麼方法和建議？

A : 一般視藝呈分試在五年班下學期才會開始，不用過早擔心。暑假外遊時保持繪畫，應該採用輕鬆和增廣見聞的心態去參與，避免影響假期情緒。一本畫簿加幾支鉛筆，輕輕鬆鬆將有趣的事物以繪畫方式記錄下來已經很足夠。保持繪畫興趣比強調操練的心態會更適合外遊散心的氣氛。

文︰Mr Liu（Art Playground Academy Of Arts營運及創作總監／德國Faber-Castell繪畫藝術證書課程總監）

作者簡介：從事廣告創作及藝術設計教育多年，曾為多個著名品牌打造宣傳企劃。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第558期]

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