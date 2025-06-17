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副刊
Happy PaMa 教得樂 第558期

Happy Pa Ma

家庭有教：幫助孩子學習良好行為（二）

【明報專訊】上回我們介紹了MARI四步框架的「展示」和「讚美」，幫助家長明白如何引導孩子養成分享、禮貌、閱讀、自律等良好習慣。接下來，我們探討最後兩步：「獎賞」和「內化」，讓孩子的良好行為從外在激勵轉為內在習慣。

第三步：獎賞（Reward）

適當的獎賞能讓孩子感受到良好行為的價值，增強他們的動機。家長可以與孩子設計一個「行為鼓勵表」，放在家中當眼處（如客廳牆上或雪櫃門上），當孩子展示好行為時，家長可以給予貼紙，集滿7張貼紙就可換一個小獎勵，如一個小玩具、一份小點心或多半小時的遊戲時間。值得一提的是，對很多孩子來說，最好的獎勵是家長全心全意的陪伴。筆者有時會建議家長與孩子用紙寫下一堆有趣的親子活動（如桌面遊戲、戶外活動、談心時間、出外參觀等），並把這些活動紙放在一個不透明的容器中，當孩子集滿7張貼紙，就可以在容器中抽取一個活動，並與家長商量在哪個日子實行。值得一提的是，「行為鼓勵表」每次只能針對2至3種行為，如果家長一次過要求孩子做好10多樣事情，孩子容易會忘記自己要做好什麼，反而失去內化良好行為的機會！

獎賞大小應與孩子付出成正比

有些家長擔心，獎賞會讓孩子變得「功利」，只為回報而做好。但對某些孩子來說（如有過度活躍傾向的孩子），明確實在的獎賞是建立良好習慣的重要途徑。一個看得到、摸得到的「行為鼓勵表」，一張又一張因為良好行為而換來的親子活動紙，能夠有效提醒孩子：「原來我都可以做得到！」不過，獎賞的大小亦應該與孩子的付出成正比。例如，容器中不應該有「一起去歐洲玩」這種近乎賄賂的活動。

第四步：內化（Internalize）

MARI 四步框架的最後一步是內化，讓孩子覺得自己不僅因為家長的讚美或獎賞而做好。家長可以通過口頭讚美和行為鼓勵表，幫助孩子將良好行為與自我形象連結起來。例如，媽媽可以指着行為鼓勵表對孩子說：「你上星期每天都與弟弟分享你最愛的點心，你真是個愛護家人的好孩子！」爸爸又可以指着行為鼓勵表對孩子說：「你7天裏頭有5天都能夠自動自覺做功課！你真是個自律的好孩子！」這些話語可以建立孩子的自信心，亦可以將外在激勵轉為內在習慣，讓良好行為成為孩子性格的核心部分。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

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