幸福拼圖：療癒家庭關係的隱形膠布

陳太覺得丈夫較擅於與兒子溝通，惟丈夫離世後，兒子頓失傾訴對象，她只想盡快「重回軌道」，以為盯緊兒子的試卷分數，就能抓住失控的生活。

筆者助陳太覺察，她和兒子正面對多重難關，難怪倍感壓力；家庭突變，兒子升中一尚未適應，還有青春期和被診斷出專注力不足問題，她和兒子都需要各種渠道梳理情緒和需要。筆者除了為陳太作善別輔導，也鼓勵她從兒子的興趣着手。

陳太憶述首次踏入籃球場，尷尬得窒息，當她彆扭地拍球時，阿諾突然脫口說：「以前阿爸教我盆骨要坐低……」話音未落，淚珠已滾落地上，原來兒子和她同樣在夜裏因思念而用棉被悶頭痛哭。

運球聲取代催促聲

每周五的親子籃球時光漸成默契。運球聲取代催促聲，阿諾開始主動分享學校趣事，某次3步上籃成功後，更興奮地抱住母親歡呼。陳太本來硬性規定兒子每日須溫習1小時，隨着阿諾感受到媽媽的支持，便大膽與母親傾訴內心想法和面對的難處。陳太也變得更願意理解，陪同阿諾作不同嘗試。「可能阿仔就係鍾意呢種一齊嘅感覺？」輔導室裏，她輕撫丈夫遺留的運動手表，指針仍倔強跳動。

有個伴，是最大動力

另一邊廂，綜合家庭服務中心的活動室內，10多名媽媽正趴着做瑜伽「嬰兒式」。課後，筆者鼓勵眾人分享這周的感恩事，「以前覺得一個人無乜動力，𠵱家每星期見同一班人，出身汗後，又睇到多啲值得感恩嘅事！」林太多年來忙於照顧孩子，如今每周的瑜伽課鼓勵她在家練習，不僅改善了五十肩，更在彼此的同行中找回力量。

媽媽們的耳語間，這個說老公加班忘記紀念日，那個怨奶奶插手湊孫的方式不一致，七嘴八舌卻拼出新體悟——既有共鳴，更從別人的角度察覺自己可多幾分體諒。家庭關係猶如嬰兒式伸展，換個姿勢，就能拉開過度使用的肌肉，為繃緊的關係鬆綁。

為了推廣家庭健康，家福會將於6月29日在香港青年協會賽馬會西貢戶外訓練營舉辦「家福家庭運動日」，設有攀石、遊繩下降、羅馬炮架、射箭、VR運動及新興運動等豐富活動，邀請超過400名親子參與，共創美好時光。

生活的忙碌與疲憊，容易使我們埋頭追趕，忘記了那些並肩喘息的瞬間，才是修補和增潤關係的隱形膠布。當惰性纏身時，最需要的或許不是毅力，而是球場上那雙等着擊掌的手，瑜伽墊旁相視而笑的默契。就讓打氣聲燃點對運動的熱情，一起與家人揮灑汗水，滋養家庭關係！

文：伍朗希（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介：香港家庭福利會一直致力凝聚家庭，促進家庭的健康與福祉。我們本着以家為本的服務理念，致力協助市民大眾改善生活，營造以家庭福祉為基礎的關愛社會。

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[Happy PaMa 教得樂 第558期]