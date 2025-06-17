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Happy PaMa 教得樂 第558期

Happy Pa Ma

家長考牌學堂：小朋友都要簽合約？

【明報專訊】小朋友之間爭執，經常都會發生。我家有3個小姊妹，大家姐與二妹年紀相近，只相差一年半左右，她們的相處模式是「又愛又恨」，幾乎什麼都可以爭一餐！

前幾天，她們爭論的是：「輪到邊個同家姐玩？」我心想：「咁都要爭？」

事源她們跳舞堂的同學也很喜歡跟大家姐玩，妹妹很大方，自己提議朋友可以跟家姐玩2天，家姐再跟自己玩1天。後來，她再讓步，朋友可以玩4天，自己才有機會。其實媽媽聽到已經眼濕濕……她們再跟這個朋友上跳舞堂，妹妹說已經是第3天，再多1天，家姐就要跟她玩，但家姐卻說只是第2天。

為跟家姐玩 訂立條文

其實，大家爭論的只是今天到底是第幾天，但吵鬧期間就開始有人指對方說謊，在言語之間，小朋友便受傷了。身為媽媽的我不禁出手：「等我介紹你們認識一個超級工具——合約！」

當我解釋什麼是合約，如何訂立條文，雙方同意後要簽名才生效，她們雙眼立即發光！一回到家，兩姊妹就好像忘記了不和，一起寫下日期，一起畫格仔數日子，一起畫公仔，為這份「誰跟家姐玩」的合約扮靚靚。

很多時候，家長以為成人世界的概念小朋友未必明白，更加不懂如何實踐。我家喜歡挑戰這個想法。從小我們就教女兒，若要爭玩具，就要學懂如何pitch。初創企業家要推銷自己的產品，才得到投資者注資，小朋友也一樣做得到！上回復活節的文章也談及小朋友在這方面的應用。說起來好像抽象，但當你看到她們嘗試用不同角度思考和表達，不同的解決方案就自然誕生。

未來世界會變成怎樣沒有人知道，但可以肯定的是，小朋友長大後最需要的，始終是與人相處的技巧。而從小讓他們自己處理人際問題的機會，便是最佳的實戰訓練。簡單如出外食飯，也可以創造機會讓孩子鍛煉勇於跟人溝通的膽量：「請你幫忙問哥哥姐姐添杯水？」「請你幫忙問哥哥姐姐埋單！」久而久之，小朋友便不再怕開口說話，因為已習慣。

話說回來，「合約」簽好，又險過一關。我叮囑兩姊妹好好保管這份重要合約，以後再有爭拗就可以據此處理。轉個頭，她們又來問我：「媽咪，你簽過最重要的合約係咩呀？」我想了一想，回答說：「咁梗係同你哋爸爸簽嗰份合約啦！我哋應承要一生一世愛對方㗎！」

P.S. 大家姐最近真的簽了合約，成為港台電視31兒童節目BobieLand的小主持呢！

《晨光第一線》──「家長考牌學堂」每集請來育兒及教育界專家，分享教養孩子與建立良好溝通的秘訣。環節逢周三早上6時至10時於港台第二台（FM 94.8–96.9）播出。Radio2.rthk.hk

文：侯嘉明

作者簡介：資深傳媒工作者，香港電台第二台《晨光第一線》及第三台In the Common Room節目主持，大型活動司儀，表達技巧訓練專員。育有3名女兒。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第558期]

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