名人親子：享受學習 盼與兒子齊學好中文 陳凱琳攜新書入校 傳遞共讀之樂

文︰顏燕雯

5月某個上課日，Grace帶着她的首本著作I Love You from the Sun to the Moon到觀塘天主教佑華小學，與一、二年級學生及家長共讀故事內容，之後更與小朋友玩遊戲，包括搶答問題和即興創作等，既讓學生發揮想像力和創意，也讓他們從中認識一些中、英文生字。

當日氣氛良好，不單學生紛紛主動舉手參與，Grace也非常投入，樂於與小孩子交流。「我小時候夢想是當幼稚園老師，因為我覺得小朋友那份純真十分可貴，開心與不開心都會直接跟你表達，如果我做的事令他們覺得開心興奮，相信會令他們留下一個美好的回憶，可能他們將來會講：『我記得小時候，有個女仔來我們學校，跟我們一起讀書玩遊戲呢！』」

親子討論價值觀故事

話說回來，雖然在5月初，Grace已於加拿大舉辦新書發布會，但其實此書尚未在市場公開發售。她解釋，寫書目的並非為掙錢，而是想向家長和小朋友分享一些價值觀，因此一直以來，都是以分享會的形式把它介紹給大眾。

關於I Love You from the Sun to the Moon的書名，除了按字面所解「我愛你愛到很深很遠」的意思，也呼應了Grace 的3個兒子：承悅（Rafael）、承亮（Yannick）和承太（Carlos）的中文名字諧音——月亮和太陽。她說這本書是為兒子們而寫，也是為所有家長而寫，「我一直有個心願，就是寫一本書送給我的孩子，因為書本對我來說有一種傳承的意思。同時我想用一些簡單的圖畫和故事帶出一些message，便想到寫一本與價值觀有關的書，希望小朋友和父母一起閱讀時，可以互相討論，藉着書中話題傾談他們自己的故事」。

如有關「誠實」的章節，書中故事主角雖然在地上拾到金錢，卻堅持路不拾遺，Grace指家長和小朋友看到這裏時，便可從誠實的話題說起，例如︰「你記唔記得有一次媽咪問你有無做功課，你話有，但係其實無……」把自身經歷套用在故事內相關的價值觀去討論，讓孩子更有共鳴，「可能小朋友看完後，明白了便會回應：『我下次都要誠實呢！』」

演戲方式和兒子共讀

說到親子共讀，Grace透露兒子們平日最愛聽爸爸媽媽講故事，「沒法子啦，爸爸（鄭嘉穎）是演員，我又喜歡做這件事（表演），所以每次講故事時，我們都會先背熟內容，然後站上牀用盡肢體語言，好像演戲般給他們講故事」。Grace自5歲起便在加拿大念書，平日在家也主要用英語跟兒子溝通，雖然她直言學中文好難，但和丈夫都希望兒子能學好中文，「中文最好能自幼學起，以前我爸爸跟我說，雖然我在外國讀書，但也要識中文，就算看不懂也要聽得懂，所以我當時就看很多周星馳電影，也看很多TVB劇集來學中文」。

大仔升小選傳統學校 打好中文根基

為此，他們替大仔Rafael升小選校時，也選擇了傳統學校，以爸爸母校番禺會所華仁小學為首志願，並已獲取錄。「當放棄國際學校而選傳統學校後，身邊很多朋友都跟我說要有心理準備，就是我要陪他一起讀書。我反而抱着一個非常樂觀的心態，就是因為我小時候沒有好好學過中文，到時便可以跟仔仔一起學啦！」

Grace現在已經開始幻想與仔仔一同努力讀書的畫面，當然她亦聽過很多人說，讀傳統學校會較國際學校辛苦，但她和丈夫卻有另一個想法，「我們都認為，辛苦與否，都是有比較之下去定義的，如果你一開始已經在這間學校念書，沒有比較過在其他學校讀書的感受，那便不能定義辛苦與否。若你常常問孩子辛唔辛苦？得唔得？他自然會覺得是辛苦的。所以我會跟兒子說，可能你會覺得有些困難，但若你有什麼不懂，爸爸媽媽也會陪你一起去完成」。

保持溝通 創造安全表達環境

Grace更希望能夠為兒子製造一個安全的環境，令他覺得將來即使遇到什麼事情，都可以與爸媽傾訴，「一般香港家長兩夫婦都要上班，較少時間陪伴孩子，他們當然都是迫不得已的，但這的確令大家缺乏與小朋友溝通的時間，令小朋友出現壓力時，未必懂得去跟父母表達。當小朋友成績不理想，家長可能會問︰『咦，為何你今次默書或測驗成績不好呢？』小朋友或者只會講因為睡不夠、記性不好，其實他是跟同學鬧交，分了心。我覺得雙方若有溝通，家長又怎會不理解自己的小朋友？我希望兒子將來什麼都願意跟我們說，若真的應付不來，哪怕讀兩年後，再讓他選擇是否轉校也未遲，最重要是大家有商量」。

[Happy PaMa 教得樂 第558期]