名人親子：享受學習 盼與兒子齊學好中文 陳凱琳攜新書入校 傳遞共讀之樂

5月某個上課日,Grace帶着她的首本著作I Love You from the Sun to the Moon到觀塘天主教佑華小學,與一、二年級學生及家長共讀故事內容,之後更與小朋友玩遊戲,包括搶答問題和即興創作等,既讓學生發揮想像力和創意,也讓他們從中認識一些中、英文生字。

當日氣氛良好,不單學生紛紛主動舉手參與,Grace也非常投入,樂於與小孩子交流。「我小時候夢想是當幼稚園老師,因為我覺得小朋友那份純真十分可貴,開心與不開心都會直接跟你表達,如果我做的事令他們覺得開心興奮,相信會令他們留下一個美好的回憶,可能他們將來會講:『我記得小時候,有個女仔來我們學校,跟我們一起讀書玩遊戲呢!』」

親子討論價值觀故事

話說回來,雖然在5月初,Grace已於加拿大舉辦新書發布會,但其實此書尚未在市場公開發售。她解釋,寫書目的並非為掙錢,而是想向家長和小朋友分享一些價值觀,因此一直以來,都是以分享會的形式把它介紹給大眾。

關於I Love You from the Sun to the Moon的書名,除了按字面所解「我愛你愛到很深很遠」的意思,也呼應了Grace 的3個兒子:承悅(Rafael)、承亮(Yannick)和承太(Carlos)的中文名字諧音——月亮和太陽。她說這本書是為兒子們而寫,也是為所有家長而寫,「我一直有個心願,就是寫一本書送給我的孩子,因為書本對我來說有一種傳承的意思。同時我想用一些簡單的圖畫和故事帶出一些message,便想到寫一本與價值觀有關的書,希望小朋友和父母一起閱讀時,可以互相討論,藉着書中話題傾談他們自己的故事」。

如有關「誠實」的章節,書中故事主角雖然在地上拾到金錢,卻堅持路不拾遺,Grace指家長和小朋友看到這裏時,便可從誠實的話題說起,例如︰「你記唔記得有一次媽咪問你有無做功課,你話有,但係其實無……」把自身經歷套用在故事內相關的價值觀去討論,讓孩子更有共鳴,「可能小朋友看完後,明白了便會回應:『我下次都要誠實呢!』」

演戲方式和兒子共讀

說到親子共讀,Grace透露兒子們平日最愛聽爸爸媽媽講故事,「沒法子啦,爸爸(鄭嘉穎)是演員,我又喜歡做這件事(表演),所以每次講故事時,我們都會先背熟內容,然後站上牀用盡肢體語言,好像演戲般給他們講故事」。Grace自5歲起便在加拿大念書,平日在家也主要用英語跟兒子溝通,雖然她直言學中文好難,但和丈夫都希望兒子能學好中文,「中文最好能自幼學起,以前我爸爸跟我說,雖然我在外國讀書,但也要識中文,就算看不懂也要聽得懂,所以我當時就看很多周星馳電影,也看很多TVB劇集來學中文」。

大仔升小選傳統學校 打好中文根基

為此,他們替大仔Rafael升小選校時,也選擇了傳統學校,以爸爸母校番禺會所華仁小學為首志願,並已獲取錄。「當放棄國際學校而選傳統學校後,身邊很多朋友都跟我說要有心理準備,就是我要陪他一起讀書。我反而抱着一個非常樂觀的心態,就是因為我小時候沒有好好學過中文,到時便可以跟仔仔一起學啦!」

Grace現在已經開始幻想與仔仔一同努力讀書的畫面,當然她亦聽過很多人說,讀傳統學校會較國際學校辛苦,但她和丈夫卻有另一個想法,「我們都認為,辛苦與否,都是有比較之下去定義的,如果你一開始已經在這間學校念書,沒有比較過在其他學校讀書的感受,那便不能定義辛苦與否。若你常常問孩子辛唔辛苦?得唔得?他自然會覺得是辛苦的。所以我會跟兒子說,可能你會覺得有些困難,但若你有什麼不懂,爸爸媽媽也會陪你一起去完成」。

保持溝通 創造安全表達環境

Grace更希望能夠為兒子製造一個安全的環境,令他覺得將來即使遇到什麼事情,都可以與爸媽傾訴,「一般香港家長兩夫婦都要上班,較少時間陪伴孩子,他們當然都是迫不得已的,但這的確令大家缺乏與小朋友溝通的時間,令小朋友出現壓力時,未必懂得去跟父母表達。當小朋友成績不理想,家長可能會問︰『咦,為何你今次默書或測驗成績不好呢?』小朋友或者只會講因為睡不夠、記性不好,其實他是跟同學鬧交,分了心。我覺得雙方若有溝通,家長又怎會不理解自己的小朋友?我希望兒子將來什麼都願意跟我們說,若真的應付不來,哪怕讀兩年後,再讓他選擇是否轉校也未遲,最重要是大家有商量」。

