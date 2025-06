本周FOCUS．採訪手記：陳凱琳囝囝化身卡通主角

取材日常親子生活

早前Grace到觀塘天主教佑華小學與小學生和家長分享新書內容及玩遊戲,過程中她不但能夠帶動氣氛,更與小朋友打成一片,甚有老師風範。這本兒童圖畫書I Love You from the Sun to the Moon是Grace用英文創作,靈感取材自她的日常親子生活,並以押韻的詩歌模式編寫,而書中的角色,正是插畫師參考他們一家五口的樣子去設計。Grace更給我看其手機保護殼,原來正是書中3個囝囝的卡通形象(圖),可見她十分滿意插畫師這個設計呢!

選校最重要適合孩子

近日圍繞Grace的新聞,除了開pop up甜品店、成為繪本作家,也包括她和鄭嘉穎在替大兒子Rafael升小選校時,選擇傳統本地學校番禺會所華仁小學而非國際學校。Grace笑言這個決定早在家長群組傳開,已不是什麼秘密。在加拿大長大的她,對本地學校其實不太認識,但在某次活動與一班來自不同學校的學生家長對談時,發現為孩子選校時最重要不是家長喜歡什麼學校,而是小朋友是否適合該學校。「我有問過囝囝,如果將來學校主要用中文教學是否OK,他滿有信心地說沒有問題!在我的觀察,他英文、廣東話和普通話其實也可應付,老公則認為小朋友最重要在學校能否識到好朋友,只要大家溝通得來便很快融入,那麼就看看他到時是否適應。」

文:顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第558期]