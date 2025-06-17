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Happy PaMa 教得樂 第558期

Happy Pa Ma

本周FOCUS．採訪手記：陳凱琳囝囝化身卡通主角

【明報專訊】有留意社交媒體的朋友，應該都會經常見到陳凱琳（Grace）以網紅身分出現，她除了出席活動和廣告，有時還會拍一些搞笑短片，感覺她是個爽朗又有幽默感的媽媽。

取材日常親子生活

早前Grace到觀塘天主教佑華小學與小學生和家長分享新書內容及玩遊戲，過程中她不但能夠帶動氣氛，更與小朋友打成一片，甚有老師風範。這本兒童圖畫書I Love You from the Sun to the Moon是Grace用英文創作，靈感取材自她的日常親子生活，並以押韻的詩歌模式編寫，而書中的角色，正是插畫師參考他們一家五口的樣子去設計。Grace更給我看其手機保護殼，原來正是書中3個囝囝的卡通形象（圖），可見她十分滿意插畫師這個設計呢！

選校最重要適合孩子

近日圍繞Grace的新聞，除了開pop up甜品店、成為繪本作家，也包括她和鄭嘉穎在替大兒子Rafael升小選校時，選擇傳統本地學校番禺會所華仁小學而非國際學校。Grace笑言這個決定早在家長群組傳開，已不是什麼秘密。在加拿大長大的她，對本地學校其實不太認識，但在某次活動與一班來自不同學校的學生家長對談時，發現為孩子選校時最重要不是家長喜歡什麼學校，而是小朋友是否適合該學校。「我有問過囝囝，如果將來學校主要用中文教學是否OK，他滿有信心地說沒有問題！在我的觀察，他英文、廣東話和普通話其實也可應付，老公則認為小朋友最重要在學校能否識到好朋友，只要大家溝通得來便很快融入，那麼就看看他到時是否適應。」

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第558期]

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