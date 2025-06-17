親子對話：毋須為對錯設界 代入、了解子女想法

「我過往接觸很多年輕人，感受很深的，是其實他們都很想和父母溝通，他們都很想得到父母的關心，但又因為感覺大家『唔啱傾』，所以就選擇沉默。」莫漢輝建議，父母可從三方面入手，跟子女打開溝通之門。

主動釋放善意 學習聆聽

首先，是主動伸出橄欖枝，釋出溝通的善意，他說︰「有時候父母和子女，大家都在等，我看你會做什麼，你又看我會做什麼。既然如此，我們作大人的，何不先行第一步呢？」

其次，是要學習聆聽。莫漢輝提醒父母，耐心聆聽，是有效溝通的基礎，「所以父母要勒住自己的舌頭，先聆聽子女的說話，因為很多時，無法溝通甚至產生衝突，都是源自『你都唔聽我講』的情况」。

第三，是嘗試代入和了解。他指出，時代變遷，新一代的成長環境跟上一輩不同，大家必然對事物有不同的看法和選擇，但差異之中，是可保留協商空間的，「除非是一些極端情况，例如吸毒，那當然不能讓他們選擇，但其實更多情况，都是選擇而已。因此，父母毋須為『對』與『錯』設立明確的界線，可以透過討論、交流，了解子女所作抉擇的背後原因」。

[Happy PaMa 教得樂 第558期]