溝通遊戲：年輕人伙拍媽媽輩合寫故事 跨代共創劇本殺 學習愛語溝通

文︰沈雅詩

雨水冲刷着守星村的青石板路，6歲女孩詩詩渾身濕透、衣衫襤褸地倒在村口，膝蓋與掌心因擦傷而滲出鮮血，蜷縮的身影在雷光下顯得格外脆弱。這個向來井水不犯河水的村莊，因她的到來泛起驚濤駭浪，8名村民突然爭着要收養女孩，把她納入自己的生活……這個劇力萬鈞的場景，並非電影情節，而是來自中四女生Sandy和家庭主婦Rebecca，以及其他10名組員，一起創作的劇本殺遊戲劇本！

劇本殺對時下年輕人來說，並不陌生，它是一個角色扮演遊戲，玩家需要化身成為劇本內的角色，並按照故事人物的背景和性格，各自演繹專屬劇本，再合力推進劇情。Sandy因為玩過一個很感人的劇本而愛上了這個遊戲，早前她更參加了保良局和港城西北扶輪社合辦的「家多一點愛」社區精神健康劇本殺推理互動劇場計劃（下稱「家多一點愛」計劃），嘗試由玩家變身成劇本創作者。

「女兒」訴苦 「媽媽」反思

在這個歷時超過3個月的集體創作旅程，Sandy除了要和6名年輕人合作，還要伙拍5名媽媽輩的組員，小妮子卻不嫌這種「代溝」，「正正因為我們一班年輕人和其他家長有年齡上的差距，大家才能擦出花火，把不同角度、不同想法糅合在劇本之內」。

這也是負責統籌此計劃的保良局方樹福堂兒童及青少年發展中心註冊社工林煒婷（Denise）的原意。在過去這段日子，她不時在組員之間聽到一些有趣的交流︰「年輕組員常說父母囉嗦，不明白他們為什麼同一句說話，都要重複講這麼多次。其他家長組員就回應，這是因為父母看見子女還沒有行動，所以才要費唇舌，說完一次又一次。」

然而，這個組，不純粹是年輕人「訴苦」的地方，反之，一眾媽媽包括Rebecca，也能在這裏，通過第三者，更明白如何跟子女溝通，「這班青年人指我平日跟子女說話的語氣太『倔』，例如以前我看見兒子很夜也不上牀睡覺，會拋出一句︰『𠵱家幾點鐘呀，你仲唔瞓？』但原來這些話聽在青年人耳中，是很煩、很討厭的」。現在她學會委婉表達，避免親子間的摩擦。

借角色碰撞 劇本融入兩代人觀點

說回這個劇本，集體創作已經有難度，還要牽涉兩代人的不同觀點，Denise說，起初跨代組員對於角色設定，各有不同想法。Rebecca等作為照顧者的家長，希望劇本可以多些描述母親在家庭中的付出；Sandy等作為子女的青少年，則想在劇本帶出他們所承受的壓力。他們經過多番協商後，最終成功把大家想要表達的元素，融入在這個關於8名村民爭奪領養小女孩的故事中，透過劇中各人領養的目的、教養信念，讓玩家反思「家」和「家人」的真諦，也借助組員共同設計的「愛語溝通卡」，分享表達愛的方式和技巧。

將創作感悟帶回家 改善親子溝通

任何創作，要感動別人，必先感動自己。當Sandy代入劇中女兒一角，演繹與家人發生衝突的場面時，竟然投入得「假戲真做」，一下子把壓抑多時的委屈與困惑傾訴出來，「可能是因為我甚少跟家人、朋友分享心事，是那種『報喜不報憂』的人」。但在劇中，Sandy嘗到被家長理解的滋味，便意識到，其實自己的感受，都是值得被傾聽的。她把這些感悟帶回家中，「現在我會願意跟父母分享多些，遇上不開心的事，會尋求他們的支持」。

育有3名分別17歲、12歲和7歲子女的Rebecca，亦被Sandy設計的一個「保護型」媽媽角色所撼動。當Rebecca看見劇中這個家長常把「這個太危險」、「不要嘗試」掛在嘴邊時，便彷彿看到現實中的自己。為回應劇中女兒「父母可放手嗎」的吶喊，Rebecca嘗試改變自己的育兒方式，例如以前她是不會讓子女踏單車、游泳的，因為怕他們受傷、遇溺，但現在於可控的範圍內，都會放膽讓孩子嘗試。「原來放手不是不愛，不是疏忽照顧，而是給子女成長的空間。」

社區推廣 參加者重新思考何謂「家人」

在「家多一點愛」計劃裏，這班組員還以「和諧大使」的身分，利用這個原創劇本，在學校和社福機構舉辦了20場劇本殺體驗活動，接觸超過150人，其中近九成參加者表示活動後，更有信心與家人溝通。在體驗活動中，令Denise最深刻的，是一名高中女生玩過這個劇本殺後，重新定義何謂「家人」，「這名女生提到，即使是無血緣關係的人，但只要在生命路上，大家是互相支持的，都是『家人』。因此，小妹妹把一直扶持她的學校社工視之為『家人』」。Denise又透露，該中心擬於8月舉辦劇本殺活動，向公眾介紹更多包括家庭關係、精神健康、反思生命等主題的遊戲劇本，並提供試玩，詳請可留意「保良局方樹福堂兒童及青少年發展中心」facebook專頁的公布。

[Happy PaMa 教得樂 第558期]