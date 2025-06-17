西沙玩水新熱點 獨木舟跳島遊 穿梭紅樹林

新開設的西沙GO PARK Aqua（下簡稱活動中心）位於西沙海映路，如果由西沙GO PARK中央廣場出發，約步行5分鐘便可到達。活動中心位於企嶺下海內灣，四周有石屋山、雞公山、馬鞍山等山嶺包圍，不但有開闊的山海靚景，水流亦相對平靜及穩定，最適合新手學習各種水上活動。而GO PARK Aqua亦與藍天體育會合作，提供多元化水上活動體驗課程，包括較易上手的直立板、獨木舟，亦有技術要求較高的風翼衝浪。

課程多元 水流平靜合新手

以獨木舟為例，有適合一家大細參加的親子活動，亦有考驗體能的跳島遊，後者需時約6小時（每位$680）；撇除早上練習及午餐時間，教練大約在下午開始帶領參加者划獨木舟到訪企嶺下海內多個特色小島，包括形狀似3隻酒杯並排的「三杯酒」、連島沙洲「烏洲」，以及企嶺下新圍附近的紅樹林、防波堤等，路線長度約5公里，實際划艇時間約2.5小時。

早前記者試玩「體驗版」獨木舟跳島遊活動，由活動中心出發划往烏洲。下水前，中心教練先跟學員講解划獨木舟的基本技術及安全事項，做完熱身運動及穿好安全裝備才可下水。現時中心提供艇身較闊的開放款式sit-on-top，雖然速度較慢，但勝在艇身的浮水力強不易翻側，亦較容易直行，新手容易控制。

做足防曬 帶足夠食水

記者眼見企嶺下海一帶清澈湛藍的海水，已經急不及待想落水暢泳。不過先要提提大家，在猛烈陽光的直射及被海面反射下，下水前必須塗足防曬用品及帶備足夠食水。如果以最短距離直線划往烏洲，大約只需10多分鐘，新手亦可在30分鐘內到達。記者試玩當天正好遇上潮退，我們可直接把獨木舟划至烏洲岸邊，再將獨木舟拖上沙灘停泊好才慢慢打卡。可能由於風平浪靜的關係，即使划了10多分鐘也不覺太累，相比過往在大埔汀角路一帶，或屯門黃金泳灘等較為開放的水域划獨木舟，今次划得十分輕鬆。記者建議如果有時間的話，不妨跟朋友一起參加完整的跳島遊體驗。

3小時人寵獨木舟$600

現時活動中心的收費亦算合理，例如參加2小時的初階直立板課程費用為每位$550；3小時寵物共融獨木舟費用為$600（包一人一寵），而更為刺激的2小時風翼衝浪課程為$1300，所有活動收費已包專業教練指導及裝備租借。如果想參加課程、探索之旅及工作坊，參加者必須下載及安裝GO PARK Sports手機應用程式報名。場內亦有不設教練指導的水上運動租賃站，單人獨木舟半日3.5小時租金為$120、雙人$250；悠閒直立板半日3.5小時租金為$190、全日7小時$380，費用包括救生衣及可使用活動中心的沐浴及更衣設施。●

GO PARK Aqua

地址：新界西沙海映路9號（近井頭村）

交通：港鐵烏溪沙站乘城巴581、小巴807K到達

網址：www.goparksports.hk

●高質美食

$380起歎海景法菜

雖然西沙GO PARK中央商場內已有不少餐廳開業，當中包括由營養師推薦菜式的SPORTS bistro，走精品café路線的BLA BLA by sensory ZERO等，但其實在GO PARK Aqua旁邊，就已有一間開業10多年的高質素向海法菜餐廳one-thirtyone，提供廚師發辦午市（每位$680）及晚市（每位$1380）菜單。近期隨着西沙GO PARK開業，餐廳增設性價比高的3道菜午市推廣套餐，每位$380起。餐廳亦新近開設café 131，提供輕食及特色飲品，如煙三文魚bagel（$120）、芝士風乾火腿牛角包（$90）等，適合運動後補充體力。●

one-thirtyone

地址：西貢十四鄉井頭村131號

查詢：2791 2684

註：另加一

文：周群雄

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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