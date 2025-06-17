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飲食

星級夏日菜單輕盈開胃

【明報專訊】今個夏天，米芝蓮1星餐廳Arcane推出季節限定菜單（每位$1388）。前菜有醃漬日本間八魚配魚子醬、紫蘇高湯、大頭菜，並以芒果、木瓜作點綴，清新開胃；主菜有炒意式薯糰結合濃郁味噌及蘑菇醋汁，配搭新鮮羊肚菌、黃酒汁及新鮮黑松露；再有頂級澳洲和牛臀蓋肉，配焦糖番薯、大黑本菇、意式香草醬及紅酒汁，濃郁入味。Arcane另外提供以多種蔬果組合而成的純素菜單（每位$1188），清新輕盈。

而姊妹餐廳Servo則推出2款清新宜人的冰茶特調——冰釀日式焙茶（$50）、冰釀南非野生博士茶配楓糖與檸檬（$60），前者散發烘焙堅果香氣，入口溫潤柔和；後者則以草本基調融合甜美楓糖與清爽檸檬，酸甜有致，冰涼解暑。而Arcane亦有茉莉青檸氈酒特調（$120），以花香為主調，佐以香茅葉點綴，風味清新細膩；蜂蜜蘭姆酸酒配深蒸煎茶（$120）則巧妙結合煙熏茶韻與蜂蜜香氣，呈現出複雜而綿長的層次口感。兩間餐廳均選用長期合作伙伴Rare Tea Company的茶葉，水準有保證。

Arcane

地址：中環安蘭街18號3樓

查詢：2728 0178

註：另加一

Servo

地址：中環安蘭街17至19號九龍維記大廈地下

IG：servohongkong

註：不設訂座；另加一

整理：陳詠詩

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