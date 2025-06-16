醫言有理：淋巴結腫未必是癌

30歲陳小姐發燒個多星期，頸部淋巴結腫大；檢查顯示血液有非典型淋巴細胞（atypical lymphocytes），愛潑斯坦-巴爾病毒（Epstein-Barr virus）IgM抗體呈陽性反應，病毒核酸測試亦呈陽性。最終確診愛潑斯坦-巴爾病毒誘發傳染性單核球增多症（infectious mononucleosis），不屬癌症，預後良好。

感染、免疫系統疾病 可影響淋巴

32歲李太頸部淋巴結腫大，皮膚出疹，活組織檢查（biopsy）確診免疫系統疾病——菊池病（Kikuchi disease）；這病在東亞地區較多見，一般自然康復，預後佳。

32歲陳先生頸部淋巴結腫大，已有一段時間，細針穿刺（fine needle aspiration）確診結核桿菌感染（tuberculosis）；接受特效藥物治療後，順利康復。

50歲王先生全身淋巴結腫大，淚腺及口水腺亦受影響；活組織檢查確診免疫系統疾病：IgG4相關疾病（IgG4-related disease），驗血檢查亦顯示血液IgG4蛋白大幅上升。醫生處方類固醇，初步療效理想，但減藥之後病情反覆；轉用CD20單抗治療，療效顯著。

40歲李太全身淋巴結腫大，身體其他器官未受影響；活組織檢查確診卡斯爾曼病（Castleman disease），同屬免疫系統疾病。部分卡斯爾曼病患者可能出現併發症——POEMS或TAFRO綜合徵，情况較嚴重，必須小心！POEMS患者主要是神經線受影響，皮膚、骨骼及內分泌亦有異常，血液見副蛋白（paraprotein）；而TAFRO患者則有發燒、水腫、血小板下降及腎衰竭等現象。

文：梁憲孫（血液及血液腫瘤科專科醫生）

（行醫逾卅年，依然滿腔熱血）