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健康

運動處方：整合治療 擊退淋巴水腫

【明報專訊】坊間流傳淋巴水腫和肥胖有關，並誤以為「推淋巴」能減肥。其實淋巴水腫是慢性發炎疾病，由於淋巴循環系統無法將淋巴液運回血液循環系統，導致淋巴液在細胞外圍積聚。這些富含蛋白質的淋巴液過度累積會引發水腫、纖維化和蜂窩組織炎等，令患者不適，甚至影響心理健康。

淋巴水腫可分為先天性和繼發性，後者風險因素包括淋巴結清除、放射治療、化療、嚴重靜脈曲張、肥胖等。任何身體部位也可以出現淋巴水腫，最常見是手臂和腿部。根據研究，約每6個接受乳腺癌治療的女性，有1個可能在治療後數月至數年內出現淋巴水腫。

淋巴水腫的評估方法，通常包括用尺測量肢體圓周，輔以先進儀器如生物電阻抗分析，以獲得更精確數據。此外，透過觸診能判斷淋巴水腫所處階段。根據國際淋巴學會（International Society of Lymphology）指引，淋巴水腫按病情嚴重程度分為4個階段：

0期：沒有明顯水腫

I期：可逆性水腫，抬高患肢可以減輕水腫

II期：不可逆性水腫，皮膚纖維化，變得厚而硬

III期：象皮腫及皮膚增生異常組織，如棘皮病、脂肪沉積

按摩改善纖維化 穿壓力衣防復發

淋巴循環系統病變後無法完全復元，但適當治療有助改善或控制病情。根據國際淋巴學會建議，整合性淋巴退腫治療是臨牀證實有效控制水腫的保守療法。治療分為兩階段：第一階段去腫期，需密集治療，持續數周至數月不等。此階段治療包括徒手淋巴引流、繃帶治療、退腫運動、皮膚與指甲護理，以及自我護理。當病情穩定，即可進入第二階段維持期，患者需持續自我護理，並於日間穿戴適當壓力衣物，以預防水腫再次積聚。

整合性淋巴退腫治療包括：

1.徒手淋巴引流

（Manual lymphatic drainage，MLD）

透過獨特按摩手法，依循淋巴系統結構和循環方向，在皮膚表面施以輕柔拉伸動作，以促進淋巴管吸收淋巴液，並幫助阻塞區域周圍的淋巴液流動，使循環加快、減輕水腫並改善纖維化。一般不會引起疼痛。

2. 繃帶治療

夜間可使用低彈性繃帶，透過特殊包紮方法在患肢建立壓力層，以促進淋巴循環。根據水腫程度和皮膚纖維化狀况，可能需額外使用軟墊調節壓力。當病情改善並穩定後，白天可穿適當壓力衣物以維持穩定狀態。

3. 壓力衣物

壓力衣物主要應用於維持期，雖然無法如繃帶包紮般形成壓力層來改善淋巴循環，但具有防止水腫復發的作用。由於水腫受氣溫、活動程度及工作量等因素影響，因此建議患者白天長時間穿戴。常見壓力等級包括CCL I、II、III，等級愈高壓力愈大，穿著等級視乎水腫嚴重程度而定。

4. 運動

配合繃帶治療或壓力衣物運動，可進一步促進淋巴循環。運動包括緩慢而有節奏的低強度帶氧運動，和涉及多關節活動、低強度肌肉鍛煉及伸展，並配合橫膈膜呼吸法以增強效果。

5. 皮膚護理

皮膚護理對患者至關重要，例如避免皮膚乾燥及損傷等，因不當皮膚護理可增加感染風險。

6. 自我管理

淋巴水腫是屬於長期疾病，建議患者學習全套整合性淋巴退腫治療，終身控制水腫。

根據國際淋巴學會建議，患者日常生活應避免暴露於極端溫度，如溫泉或桑拿；搭飛機時穿戴壓力衣物；維持理想體重；避免提取過重物件；避免長時間工作；保持皮膚清潔及維持理想體重等以降低風險。

雖然淋巴水腫屬於長期疾病，但透過整合性淋巴退腫治療，可有效控制症狀。然而，每個患者病情皆不同，建議與物理治療師討論合適治療計劃。

文：梁舜欣（香港物理治療學會婦女健康專研組副主席 物理治療師）

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