明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
人生下半場

健康

善忘當正常老化 認知障礙失治療良機

【明報專訊】有人說過：「人有兩次死亡，一次是肉體的死亡，一次是被人遺忘。只要有人還記得，你就沒有死亡。」

根據我的臨牀經驗，許多認知障礙症早期出現的善忘症狀，常被誤認為是正常老化的現象，因而錯過了診治的黃金期。

認知障礙症（dementia），前稱老年癡呆症或腦退化症，是一種中樞神經系統原發性退行性疾病。起病緩慢、病程為8至10年，主要臨牀特徵有：一、記憶障礙；二、認知及語言功能障礙；三、人格、心理及情感障礙；四、飲食、睡眠及行為障礙。

現時常見的認知障礙症包括：

．阿茲海默症

（Alzheimer's disease, AD）

．血管性認知障礙

（vascular demantia, VD）

．混合性癡呆

（mixed dementia）

．額顳葉認知障礙（frontotemporal dementia）及路易體認知障礙症（Lewy body dementia）

．繼發性認知障礙

（secondary dementia）

根據世界衛生組織數據，全球有超過5500萬人患有認知障礙症；65歲以上人口中，有8.1%女性和5.4%男性患有認知障礙症。預計患者人數將在2030年增至7800萬，到2050年更將攀升至1.39億。

目前，西醫尚未研發出能根治此病的有效藥物。隨着全球人口老化，認知障礙症導致的痛苦，不僅嚴重影響長者的生活品質，也為照顧者及社會帶來沉重負擔。世界衛生組織總幹事譚德塞曾說：「認知障礙症不單奪走了數百萬人的記憶、獨立能力和尊嚴，同時也奪走了我們所認識和所愛的人的存在。」

2050年預料全球1.39億患者

中醫學雖沒有認知障礙症這一病名，但早已觀察到老年人易有腦退化的現象，並在多項古籍記載相關的臨牀表現。《辨証錄》云：「人有老年而健忘者，近事多不記憶，雖人述其前事，猶若茫然，此真健忘之極也。」清代醫學家葉天士在《臨証指南醫案》中亦指出：「中風初起，神呆遺尿，老年厥中顯然。」《雜病源流犀燭．中風》也有「中風後善忘」之義，表明中醫不僅從整體上認識到老年人健忘的現象，而且觀察到中風與認知障礙之間的潛在關係，對認知障礙的辨證分型有初步認識。

中醫對認知障礙症的臨牀療法比較豐富，包括藥物、針灸、推拿、氣功等，而且能夠與西藥配合使用，起協同、增效、減毒的作用。具體來講，在改善和延緩認知障礙的症狀、提高患者的生存質量上，中醫藥都有一定作用。中醫的核心在於「看人」，而非只看「病」，我們稱之為「三因制宜」（因人、因地、因時），針對病因病機，綜合治理，着重於機體內陰陽臟腑的糾偏，以求回復整體的平衡協調，遠期療效較佳，適合患者長期使用。根據我的臨牀經驗，許多患者早期出現的「善忘」症狀常被誤認為是正常老化的現象，因而錯過了診治的黃金期。

三因制宜 回復整體平衡協調

中醫不斷的臨牀實踐中，探索出了對治療認知障礙症的獨特經驗：

1. 主要病機特點：本虛標實、虛實夾雜

本虛為心、肝、脾、腎虧虛，尤其以心腎兩虛或脾腎虧虛為主，標實則為氣、痰、瘀、毒等病理產物盤踞腦竅。致病原因繁多，病理機制頗為復雜，故在臨牀治療時，應當分清標本虛實，輕重緩急，合理運用虛實兼顧的治法加以調理；加上患者多為歲長年高之人，發病常為經年累月積累所致，故治療也須堅持，非一朝一夕而能癒之。

2. 基本治療原則：複方多法、整體調整

補腎填精、健脾益氣、交通心腎、滌痰開竅、活血通絡等方法相互配合使用，同時結合針灸、推拿、按摩、藥膳等療法。臨證時還需要因人、因時、因地制宜，全面兼顧，整體調整，突出重點，標本兼治。

■李敏

（在中西醫跨界學習與探索40餘載，記述診間的生命故事和日常感悟，思考生命真諦，以墨傳薪。）

文：李敏（香港浸會大學中醫藥學院院長）

編輯：黃振宇

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

相關字詞﹕人生下半場

上 / 下一篇新聞