醫學滿東華：藥物+護理 抗濕疹

濕疹成因複雜，通常是多種因素交互作用的結果，包括先天體質（如基因遺傳、免疫系統異常、皮膚屏障功能失調）、環境誘因（如過敏原及刺激物接觸、乾燥寒冷與高溫多汗的氣候環境），以及其他誘發因素（如心理壓力、荷爾蒙變化、過度清潔）。

免疫抑制劑治頑固濕疹

目前濕疹尚沒有根治方法，因此治療方向以藥物控制症狀、保濕及避開誘發因素為主。治療濕疹藥物主要為外用藥物，包括類固醇藥膏和非類固醇藥膏。非類固醇藥膏如他克莫司（tacrolimus）、克立硼羅（crisaborole），比類固醇藥膏更適用於臉部等敏感部位，並可長期使用，避免類固醇可能導致皮膚變薄和色素沉澱的問題。此外，口服抗組織胺類可緩解痕癢，幫助睡眠，但對炎症無直接效果。針對一些嚴重頑固病例，醫生可能會處方口服免疫抑制劑，如環孢素（cyclosporine），或皮下生物製劑注射如杜匹魯單抗（dupilumab）來控制病情。

潤膚膏與藥膏 相隔15分鐘塗

此外，濕疹患者需特別注重保濕，建議每日多次塗抹潤膚膏（如凡士林、尿素霜），尤其在沐浴後，以修復皮膚屏障並減少水分流失。若與類固醇或非類固醇藥膏同時使用，建議兩者相隔15至30分鐘，以免冲淡藥膏的藥用成分。

清潔產品無香料、低刺激

在避免誘發因素方面，保持家居清潔和減少接觸動物，可遠離塵蟎和動物毛髮等常見致敏原。選擇無香料、低刺激的清潔產品，沐浴切勿使用過熱的水並縮短時間，均有助改善症狀。

避吃加重病情食物 勿盲目戒口

日常應保持均衡飲食，由於每個濕疹患者對食物反應不同，因此不應盲目戒口，但應觀察進食後症狀的變化，避免攝入會加重病情的食物。

濕疹治療需結合藥物與日常護理，相輔相成。若對以上內容或藥物有任何疑問，應諮詢醫生或藥劑師意見。

文：邱文珊（東華三院中銀香港社區藥房註冊藥劑師）

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