扭轉童年逆境 「三有」減自殺風險

青少年自殺原因複雜多樣，涉及個人、家庭、社會等多重因素。然而，近年研究表明，童年逆境經驗與青少年自殺行為之間存在密切關聯。童年經歷逆境，令青少年成長中產生「三無」（無能、無助、無希望）的負面狀態，但通過父母的關心與肯定，能建立「三有」（有價值、有希望、有人幫助）的人生。

童年逆境經驗（adverse childhood experiences，ACEs）是指個體在18歲之前經歷各種負面事件，包括身體、情感或性虐待，家庭暴力，父母離異，家庭成員濫用藥物或酒精，家庭成員患有精神疾病等。根據美國醫生Vincent Felitti等人對兒童逆境經驗的研究，經歷4種或以上ACEs的兒童，與沒有ACEs者相比，試圖自殺的機率是12.2倍，注射藥物的機率是10.3倍，心情憂鬱的機率是4.6倍。

影響核心信念 陷負面自我認知

這些數據表明，童年逆境經驗對個體的身心健康有深遠影響。ACEs不僅增加青少年時期出現心理健康問題的風險，還可能導致成年後出現各種慢性疾病。更重要的是，ACEs會影響核心信念，使人產生「我是沒有價值、不值得被愛、被拒絕的」等負面自我認知，進而增加自殺風險。

童年逆境與青少年自殺的關聯：

1.巨大學業壓力 影響心理健康

部分青少年因無法達到父母的嚴苛要求，以及在巨大的學業壓力下，因成績不佳或對未來焦慮而陷入絕望。ACEs導致青少年出現低自我價值、抑鬱症、焦慮症等心理健康問題，使青少年感到無助、無望，進而產生自殺念頭。

2.家庭暴力 致人際關係缺安全感

研究表明，經歷過家庭衝突或暴力的青少年，在人際關係中缺乏安全感，難以建立穩定的社交網絡。ACEs可導致青少年在人際關係中遇到困難，如校園欺凌、網絡欺凌、友誼破裂等，使青少年感到孤獨、被排斥，進而增加自殺風險。

3. 家庭、情感困擾 飲酒濫藥逃避現實

許多青少年在面對家庭問題或情感困擾時，選擇通過酒精或藥物來逃避現實。然而，物質濫用不僅無法解決問題，反而加劇心理健康問題，增加自殺風險。

陷三無狀態 增自殺風險

三無狀態是自殺者常出現的心理狀態，具體表現為感到無能、無助、無希望。這種心態往往源於童年逆境經驗，如家庭暴力、父母離異、情感忽視等。這些負面經歷會影響青少年的核心信念，產生負面自我認知，認為自己沒有價值、不值得被愛、會被拒絕等。

‧無能 無法應對挑戰

感到自己無能為力，無法改變現狀，也感覺自己毫無價值。這種無能感可能源於長期被忽視或貶低，導致他們對自己的能力及價值產生懷疑，無法應對生活中的挑戰，進而產生自殺念頭。

‧無助 難建穩定社交網

無助感可能源於家庭成員之間的疏離或冷漠，使他們感到無人關心、無人支持；在面對家庭問題或情感困擾時，感到孤立無援，無法獲得有效的幫助。例如經歷家庭暴力的青少年，在人際關係中缺乏安全感，難以建立穩定社交網絡，加劇了他們的無助感。

‧無希望 最致命一環

無希望感是三無狀態中最為致命一環。青少年在面對長期壓力和負面經歷時，對未來毫無希望；這種無希望感可能源於對未來的焦慮或對生活的絕望。

父母鼓勵肯定 助建「三有」

然而，父母的關心與肯定，可以幫助青少年從三無，轉變為「三有」——有價值、有希望、有人幫助。

‧建有價值自我認知

父母通過鼓勵、肯定和支持，幫助孩子建立積極的自我認知。一句鼓勵的話，一個堅定的眼神，一個真誠的肯定，幫助孩子感受到自己的價值。「雖然你不是完美，但於爸爸媽媽的心中，你已是最好、最寶貴。」這種肯定言語能夠幫助孩子建立自信，讓他們感到被愛及有價值，減少自殺風險。

‧提供有希望未來

父母應幫助孩子看到未來的希望，鼓勵他們積極面對生活中的挑戰。例如通過分享自己的經歷，告訴孩子即使面對困難，只要堅持下去，總會有希望。此外，父母應避免過度強調成績，轉而注重孩子的全面發展，看見孩子有不同長處、優點、技能及興趣，減少單一看重學業，從而減低孩子的學業壓力。

‧建支持網絡

父母應努力營造一個充滿愛、關懷、肯定和接納的家庭環境，讓孩子在面對困難時能夠回家傾訴。通過無微不至的關懷和支持，幫助孩子跨過生活、學習及家庭困境，讓孩子感受到家庭的溫暖與力量。這種家庭支持不僅能夠減少青少年自殺風險，還能夠幫助他們建立積極人生觀。

■活動資訊

主題展關注成長環境

儘管童年可能伴隨逆境經驗，但這些經歷不應延續傷害下一代。「賽馬會跨步彩虹計劃」致力於重新探索童年的價值。透過主題展覽，從不同角度引發公眾對童年成長環境的關注，提升對原生家庭影響的認知與覺察。

「我所看見的童年」主題探索展覽

地點：QUARRYSIDE舍區（鰂魚涌海濱社區休憩空間）

日期：6月27至29日（周五至日）查詢：2342 0072

網址：bit.ly/4n5Kdyz

文：陳沛恩（和諧之家賽馬會跨步彩虹計劃主任）、陳季康（香港中文大學社會工作學系教授）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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