創新可分為4類：

．漸進式 incremental innovation

．結構式 architectural innovation

．模組式 modular innovation

．顛覆式 radical or disruptive innovation

臨牀醫學創新一般都是漸進模式，研究建基於改進或優化現有診斷和治療方法，因醫學訓練着重病人福祉，診斷和治療都建基於大型研究，不能朝令夕改；而未有實證醫學研究證明有效的治療和藥物，對病人安全會構成重大風險。現代臨牀醫學研究從一期到四期都有國際級規範和要求。醫療技術的突破雖能有效提升治療的效果，但要達到「顛覆」的醫學創新，必先摒棄在診斷和治療上的既定概念。

回想過去40多年資訊科技高速進步，手提電話在1980年代開始推出市場，當年因體積太大而被冠以「大哥大水壺」稱號。1990年代開始手提電話變得輕巧。還記得黎天王手機廣告的影響力，令全城女生都希望成為阿May！而Nokia是當年手提電話龍頭，擁有全球高達五成市場佔有率 ，年輕人都因手執一部Nokia而感到自豪！

Nokia由盛轉衰的教訓

雖然速度非常緩慢，但當年我已能利用Nokia手機上網。2007年隨着iPhone帶來顛覆創新，Nokia緩慢的改革步伐和停滯不前，跟不上時代演進，最後在2013年將手機部門出售給Microsoft。為什麼一間擁有高市場佔有率和領頭創新技術的公司最後會一敗塗地？在iPhone出現前手機已能上網，蘋果創辦人Steve Jobs卻能預視到未來互聯網的發展，把手機從簡單通訊工具變成為每個人手掌上的電腦資訊平台。為何Nokia沒有把握手機上網的機遇？Nokia總裁Stephen Elop在他最後演說中道：「我們沒有做錯什麼，但不知何故，我們輸了。」

「沒有錯，就是對」邏輯謬論

「沒有做錯」的文化在管理上確實能控制風險，但這種思想只能維持原地踏步，當科技迅速發展，全世界都在21世紀不斷進步時，只有「創新思維」才能保持競爭力，「不進則退」的結果就更加明顯！愛因斯坦在100年前說：「如果一個想法在開始提出時並不荒謬，那麼它就沒有希望令世界改變！」正如傳統外科手術訓練中，每個步驟的一針一線、一板一眼都不能錯，但帶來顛覆革命的卻是源自「離經叛道」的微創手術！

這星期中大醫學院與香港科技園的團隊一同參與在美國波士頓舉辦的國際生物科技大會，我會向世界各地醫學創新的領袖取經，並展示中大醫學院最新的研發轉化成果，吸引更多國際合作機會，希望藉以提升香港成為生命健康科技創新的國際樞紐。

文：趙偉仁（中大醫學院院長）

（愛手術、愛教學、愛創新、愛機械人、愛畫畫。中大醫學院院長趙偉仁分享對生命的百般熱愛，隔周刊出）

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