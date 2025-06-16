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健康

心房偷偷顫動 中風危機增5倍

【明報專訊】心亂了，病人卻竟然不自知！原來這是心臟科醫生常面對的難題。

心房顫動是最常見的心律不正，估計全港大概有百分之一人患上，但因病徵往往容易錯過，有些病人只道「年紀大條氣自然喘」，對病情毫不自覺，導致耽誤求醫，甚至中風入院。偏偏這個病會引發中風和心臟衰竭等嚴重併發症，比較相同年齡和性別的患者和非患者，死亡率倍增！副刊「健康版」一連兩期深入了解心房顫動的症狀和治療，本周先講藥物治療，下周探討手術優劣。

【心房顫動系列1】

剛滿60歲的朱先生是爬山愛好者，每周與同好遊歷大山。早前因為生活變化，暫停了幾個月，再次上路後赫然發現自己體能急轉直下，先是「唔上力」，無法像往常在斜路上談笑風生；再來連日常生活也受影響，經常「踎低起身見頭暈」。他自忖是年紀大，身體老化，直至某次跟家庭科醫生說起，對方拿起他的手腕輕按，才發現脈搏時輕時重、時急時緩完全無譜，根本數不出清晰的跳動；再安排心電圖測試，最後確診心房顫動（atrial fibrillation，簡稱 A-fib）。

體能急轉直下 誤以為正常老化

香港大學醫學院榮譽臨牀教授兼心臟科專科醫生蕭頌華指出，心房顫動在成人人口中佔百分之一，比例隨年齡遞增，65歲以上每100人中約有3至4個，來到80歲就差不多每10人有1個患者。心房顫動不像一些惡性心律不正會導致猝死，但與死亡關係也相當密切，包括令中風風險增加5倍，死亡風險增加2到4倍。所以，當它成為病人不自覺的隱疾，便更令醫護人員頭痛了。

「60歲以下相對年輕的患者，對身體變化較敏感，加上初期的心房顫動多偶然發作，心跳突然會變亂，令患者明顯地感到不舒服，繼而就醫。相反，很多長者都不易察覺持續的病徵，像是走幾步就喘、容易疲累，會誤以為只是經歷正常老化。直至中風住院後才確診心房顫動，那時可能已經病發逾5年，連心臟結構都開始改變。」蕭頌華說。

心房顫動最嚴重的併發症是中風，由於心房收縮不規則，血液容易滯留，形成血栓，一旦血栓脫落進入血流，便可能阻塞腦部血管，導致缺血性中風。此外，不規則兼過快的跳動會持續削弱心臟功能，降低泵血效率，最終引發或加重心臟衰竭。

年長患者或需長服薄血丸

針對這些嚴重併發症，確診後，醫生第一個要回答的問題，是病人需否預防中風，「處方薄血丸與否，是治療心房顫動一大課題」，蕭頌華說。這跟年紀和共病有關，譬如60歲以下患者，中風機率本來較低，即使患上心房顫動倍增風險，也未必高到值得長年服用薄血藥；相反，年長病人就算已藉藥物或手術減低心房顫動病徵，但由於中風機率較高，加上難以察覺偶發性顫動，一般還是需要長期服用薄血藥。難處在於人人風險不同，有沒有糖尿病、高血壓等因素，會全部疊加構成影響。

蕭頌華說，搞定中風風險後，往下看是治療心臟衰竭等併發症，再然後才是醫治心房顫動病徵，令病人舒服一點。這裏有兩條路：一、把心跳節律控制到正常範圍，即「心律治療」；二、壓抑心跳速度，令它不會過快或過慢，以應付日常生活，即「速率治療」。

心律藥物副作用較嚴重

兩條路選哪條，蕭頌華說答案同樣是人人不同，必須個別評估。「有大型研究顯示，用藥物來控制心律，令心跳盡量維持正常節奏，有助減少因中風或心臟衰竭導致的死亡。可是心律藥物使用方案複雜，副作用也較嚴重，包括可能引發另一些更危險的心律不正，而且長期使用個別控制心率藥物，或會導致肺部纖維化。所以如果病人沒發展出心臟衰竭，又或是心房顫動本身沒對患者帶來嚴重不適，可考慮服用副作用較少的調整速率藥物。」但如果心臟衰竭已經出現，由於心臟衰竭跟心律關係密切，故值得考慮較進取的治療來恢復正常心律。

手術療效佳 復發率約三成

香港港安醫院心臟科專科醫生馮永康則指出，相對於藥物的抑壓作用，手術對治療心房顫動更理想，因為保持正常心跳速度和節律，兩者同樣重要：「過去大家覺得，心跳太快會導致心臟衰竭，所以控制速度就好。但近年研究發現，已經接受藥物控制心跳速度的病人，中風和心臟衰竭的風險依然相當高，所以同時維持心律和心跳速度正常，是最理想的治療方案。」

「從醫生立場出發，我是很想消滅它（心房顫動），不太想叫病人妥協共存。因為心房顫動預後很不理想。」馮永康說，目前手術治療方式叫消融術，就是把導管伸進心臟，消滅引發錯誤顫動的細胞；消融術能以不同的能量施行，當中又以脈衝場消融術最新、最安全。然而，無論哪一種手術方式，病人都要有心理準備，復發率會高達兩至三成。

文：木源

編輯：黃振宇

美術：謝偉豪

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