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綠色生活：舊衫回收九成為聚酯 快時尚加劇非洲塑膠污染

【明報專訊】舊衣回收在本港曾是大茶飯，全盛期年營業額達5000萬元。雖不是「億億聲」，但只要把回收桶擺出來，市民便把一包二袋舊衣往裏頭塞，幾近無本生利。你大概知道，很多舊衣其實沒被妥善回收，只是流落異地成為別人的環境重擔。這回我最想告訴你，快時尚把此問題變得更棘手、更複雜了。

快時尚的「壞」

筆者廿年前入行環保組織，目睹一街都是舊衣回收設施，遂發起問卷調查，發現七成多受訪者參與過舊衣回收，但當中竟有四成曾把未穿過的新衣丟進回收桶。問當初為何掏腰包？最多人說「鍾意」、「靚」、「需要」、「便宜」、「唔夠衫著」；但為何扔掉新衣？回覆卻是「唔再鍾意」、「襯唔到」、「尺碼不符」，甚或「唔記得買過」和「著唔切」。這跟我走訪回收場的觀察相若：5%至10%的衣物仍掛着吊牌。可惜社會過去較關注前端的浪費，對回收後的去向着墨不多。

今時今日，快時尚大行其道，時裝的「保鮮期」愈短，衣物質素愈低劣，塞進回收箱的愈多，能重複利用的卻愈少。而這些新產品含有更多合成纖維（synthetic fibers），更近乎切斷回收再造之路，甚至隨時壓垮整個回收體系。

簡單來說 ，把Fast Fashion說成Fossil Fashion，半點不誇張。

快時尚為求貨如輪轉，以低價推動「汰新換更新」的消費模式，衣物鞋履壽命縮短，導致大量浪費，這點不少人已意識到。而業者為追求價廉，其實是向化石燃料「投誠」，造成的環境傷害，大眾卻未必了解。

什麼是合成纖維？

時尚產業大量使用的合成纖維（synthetic fibers），目前已佔全球紡織品產量近七成，並且持續增長。這些纖維並非棉花或羊毛，而是用石油、天然氣提煉出來的塑膠原料製成。合成纖維的大家庭中，聚酯纖維（Polyester fiber）最常見，其學名是聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）——沒錯，就是用來做飲品膠樽的那種塑膠。它快乾、不易起皺，便宜，只及棉花的半價，深得業者偏愛。

一分錢一分貨，聚酯衣物平均穿7至10次質料便下降，甚至要報銷，遠遜於耐用的天然布料。它背後的「碳足迹」更驚人——光是2022年，為了生產及使用聚酯纖維，全球就排放了1.25億噸二氧化碳，需要20億棵樹吸碳一整年才能抵消。根據長期關注快時尚污染的「改變市場基金會」（Changing Markets Foundation）報告指出，2019年全球服裝產業在產品整個生命周期中，共產生高達830萬噸的塑膠污染。

儘管問題嚴重，快時尚市場仍火熱，據Fortune Business Insights分析，2024年全球市場規模逼近1500億美元，其中亞太地區佔了35%，預計2032年將飈升至3100億美元以上，年年有兩位數成長。這意味着，整個行業不但沒有踩煞車，還陷入「合成纖維成癮」的狀態，與化石燃料密不可分。

「舊衣殖民主義」

快時尚崛起，讓全球二手衣回收貿易水漲船高──2021年規模約960億美元，預計明年暴增至2180億。餅愈畫愈大，但這張「回收大餅」，對部分國家來說卻苦澀難嚥。

非洲的加納最能體會箇中滋味。這個人口不到3400萬的國家，每周接收約1500萬件舊衣，平均不到3周，就能讓每位國民多添一件。問題是，許多衣服根本沒好好分揀，破舊、過時、不合身，也不符當地審美與氣候。我跟綠色和平非洲辦公室調查主管Sam Quashie-Idun聊，他說東亞出口的衣物尺寸普遍偏小，不適合非洲體型。結果是，大批衣物直接變廢物，每周高達50萬件遭非法棄置。

更糟的是，廢衣中近九成是合成纖維，最終會化為微塑膠污染土地、河道、海洋，甚至食物鏈。

這不只是加納的事。從南非到尼日利亞，從烏干達到安哥拉，非洲處處是舊衣傾倒場。正如Sam所說，這場二手衣傾銷潮，儼然「舊衣殖民主義」。這回，亞洲也是要角，因為中國與韓國都是全球主要舊衣出口國。香港，當然也在其中。

分檔次出口 劣質舊衣送全球南方

整理本港統計處數據，過去10年香港二手衫出口地，遍及加納、貝寧、安哥拉等8個非洲國家。

2024年，香港向10個國家或城市出口16,000多噸二手衣物，總值2400多萬元，平均每噸約值1500元。這看似不起眼的數字，卻容易掩蓋全球南北之間在二手衣市場上的巨大差異——正在這些落差中，商人看見了「衣中自有黃金屋」。

香港的回收商眉精眼企，會精挑名牌及高檔二手衫到消費力高的富裕市場，縱使貨量不多，盈利卻豐厚，像是出口到英國、加拿大的二手衣服，每噸貨值達5位數。至於質量參差的快時尚製品，或混雜破損舊衣等則大量被送到全球南方，看似公平循環，實則是全球分工下的環境與經濟不平等。

菲國接收港逾九成二手衫

早年，中國大陸、泰國、柬埔寨等會接收香港的舊衣，但隨着洋垃圾衝擊和環保意識抬頭，中國在2017年中全面關上進口舊衣的大門；飽嘗塑料廢物襲境之苦的泰國，去年亦祭出高關稅措施（稅款疊加可高達四成），並加強抽查，削減兩成進口量。

儘管菲律賓以「維護國民健康與尊嚴」為由，明文禁止舊衣進口，實際上，港菲兩地的二手衣貿易從未停歇。本港數以萬計的外傭網絡與當地活躍的跳蚤市場，令菲國吸納了全港九成以上的二手衫，也讓香港去年成為菲律賓十大舊衣進口來源之一。菲國政府展開多次掃蕩，也提出要取締二手衫市場，但效果成疑，當地傳媒便憂慮這些廉價舊衣正蠶食國內成衣業的生存空間。

人造纖維衣物髒了，洗衣機能夠洗白，卻無法阻擋微塑膠大量釋出。國際自然保護聯盟（IUCN）稱，全球海洋中的微塑膠，有35%來自清洗合成纖維衣物。

快時尚品牌有時以幽默包裝掩飾污染真相，例如這句標語：「Being naked is the #1 most sustainable option. We are #2.」初看逗趣，實則諷刺。要真正的永續選擇，不必裸身上街，但必須要向企業問責。

根據「改變市場基金會」2024年的評估，全球50間主流時尚品牌普遍依賴合成纖維，卻鮮少正面回應其污染問題。常見手法包括：將減塑責任推給消費者（如叫你安裝洗衣機濾網），或不斷延後改善時程，來維護「快、便宜、大量」的營運模式。報告更點名多間知名品牌——包括Patagonia、Adidas、Walmart、Shein等，指它們對減塑行動缺乏透明度，包括避談其合成纖維使用量。其中快時尚巨頭Shein的服裝中，使用合成纖維的比例高達82%，堪稱全球之最。例外者寥寥，Reformation是唯一承諾在2030年前淘汰原生（virgin）合成纖維的品牌。

法國管制快時尚 擬徵「環保稅」

放眼國際，除了倡議時尚企業增加透明度，公民社會也推動加強立法，例如建議修訂《巴塞爾公約》，將人造纖維納入有害塑膠廢物的範疇，以阻止劣質舊衣流入發展中國家。法國參議院上周二（10日）更一致通過管制快時尚行業的法案，包括向企業徵收「環保稅」，禁止廣告、懲罰違規推廣的「網紅」等。

文˙ 朱漢強

協力˙ 陳永傑

{ 圖 } 資料圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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