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編者話：邊度有法寶

【明報專訊】颱風蝴蝶呼風喚雨，最後不成大波瀾，倒澆熄了半點暑熱之氣。去周初天氣「極端酷熱」，流浮山一度錄得「有紀錄以來最高」（38.9℃），只不過6月，已經熱到不想去街。這時候，動漫裏的多啦A夢多會祭出隨意門，與大雄一起逃遁去到南半球吧。現實中當然沒有一蹴而就、可爽快解決氣候暖化帶來種種極端天氣的法寶。

「環保少女」通貝里因抗議發達國減排不力而聞名，上周登船企圖到加沙進行人道救援，最後無功而回，被以軍截停遣走。未幾，更傳出以色列向伊朗發動襲擊，難道內塔尼亞胡在下一盤大棋？林康琪說那是「大騷」。

忙於關稅戰和「反移民」的特朗普，將全球環保議題束之高閣；中國近10年在環境治理上卻有不少長足發展，電動車的生產已是眾所周知，霧霾困擾、PM2.5爆表等已經在新聞標題中絕迹多時，那麼綠色中國是煉成了嗎？sunfai訪問了In Search of Green China一書的作者馬天杰，細看箇中因由。

回看香港10年，垃圾徵費、走塑等仍然在議，經常還有回收桶裏放的不論分類是否正確，還是往堆填區裏送的現實。真正在搞回收的大群坊眾，是被名為「拾荒」的社會邊緣人，回收量愈多愈大的舊成衣，卻很有可能只是紙上風光，在接收的終端卻成了一大污染源頭。

煩悶氣攻心下，請來現居澳洲的插畫師吳浚匡，帶大家「穿越」一下，攫取一抹冰涼。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文˙黎佩芬

編輯˙王翠麗

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