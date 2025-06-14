攝影達人分享秘技　解鎖維港打卡新視角｜打卡遊

東岸板道（西段） 捕捉落日餘暉 沉浸夢幻氛圍

位於北角東區走廊下的東岸板道（西段）剛於年初開放，把炮台山東岸公園主題區與北角海濱花園連接起來。由港鐵北角站出發，沿東岸板道漫步至炮台山大約半小時，沿途有可觀賞海景的「階梯式座位」、遊樂空間、健身設施、釣魚平台等，有足夠的休憩處讓大家輕鬆欣賞海景。

今次我們在天文台發布的日落時間前半小時出發，由北角糖水道碼頭沿東岸板道（西段）前往炮台山方向，邊走邊打卡，正好捕捉到日落magic moment，在東岸板道觀景台位置，嘗試以不同拍攝角度和不同燈光拍攝維港海景。

曝光依據海上金光 保留日落氛圍感

從事商業攝影的Stanley Au Yang表示，拍攝黃昏人像，大家一般都追求落日餘暉的夢幻氣氛，因此拍攝時手機曝光宜取決於日落的金光，可用手點擊屏幕中的海上金光位置，而非模特兒臉部。同時，留意附近建築物或日落雲層反射的金光，盡可能讓金光照射至被攝者臉上，整張照片的氛圍感就重得多。

至於拍攝的角度，Stanley認為可按不同情况而定。「被攝者當然是主角，但影之前要想清楚，除了被攝者外，還有什麼想作為畫面中的重點。如用高角度，畫面會看到較多海景；如果當時海面有金光，又或者剛好有帆船經過，我多會用高角度去把觀眾視線引至被攝者及帆船上。又例如用低角度，明顯想告訴大家是要突出被攝者及雲景，若採用Wide鏡頭，更能以低角度製造（模特兒）長腿效果。」他補充，高中低角度各有優點，重點是攝影師想表達什麼，「並不是每一個被攝者都是零死角美少女，所以說到最後，都是多留意被攝者哪個角度最有優勢，再自行調校」。

補光燈顏色須與背景協調

太陽逐漸下山，四周燈光漸暗，Stanley建議此時大家可用補光燈替模特兒臉部補光。「拍攝夜景時，周圍不一定有光源幫到你，可以考慮售價數十以至三四百元的口袋式補光燈，最好選可以調校色溫（即可選擇橙黃或白光的燈）的款式。拍攝時要留意背景顏色，補光燈顏色一定要與背景協調，不然便會出現背景藍但面黃黃的不協調感覺。

灣仔海濱長廊 港鐵開門看海 玩味十足

近年大熱的灣仔海濱長廊「HarbourChill海濱休閒站」，能夠擁抱無敵海景。由尖沙嘴乘坐天星小輪至灣仔渡輪碼頭，或由港鐵會展站A2出口往海旁方向步行即可到達。沿着海濱向銅鑼灣香港遊艇會方向進發，可來到2023年底全面開放的「水上運動及康樂主題區」，大家可看見兩卡已退役東鐵線列車「烏蠅頭」經翻新後停泊在「海濱站」。不少人都愛在這裏拍照或影片，「假裝」走出港鐵車廂便能看到海景的那份驚喜，充滿玩味。

光暗反差大環境 留意光源

若在日間拍攝，Stanley提醒要特別注意光暗反差，因車外風景會比車廂內部光亮，如擔心模特兒會變得「面黑黑」，可要求被攝者身處陽光下，用臉部尋找光源。

海洋中心 海景變咖啡廳內巨畫

尖沙嘴除了文化中心及海旁一帶，以及網紅「最佳機位」海港城大樓梯，其實也有不少室內看海景的選擇，即使在炎炎夏日取景也不怕大汗淋漓。

位於海洋中心3樓的Cupping Room Coffee Roasters，室內設有兩幅巨型玻璃窗，儼如把窗外的海景變成一幅框中畫，難怪來喝咖啡的人都會被笑指「醉翁之意不在啡」。天晴時，這裏更能看見黃昏夕照在海上的光，不過此時咖啡廳的客人也會較多，能否找到位置就要看彩數了。一般來說，中午前人流較少，可輕鬆在窗口位拍攝；如要拍黃昏景，必須有排隊準備，建議早點前往，一邊飲咖啡一邊等。

另外，店舖不時與不同品牌聯乘，玻璃窗會換上不同貼紙，想拍出「乾淨」海景就要留意了。

香港藝術館、M+ 坐上雲朵 看一齣維港好戲

位於香港文化中心旁的香港藝術館，除特定付費展覽區，其餘大部分位置均可免費遊覽，而連接各樓層的扶手電梯旁，都是面對香港會議展覽中心的落地玻璃窗，天睛時，自然光直照入館，不難拍出氣氛十足的維港景象。另外館內5樓的「新空間、新視閣」主題區，有張自2021年以來便一直展出的雲朵狀椅子，坐上去拍攝，猶如坐在藍天白雲上。

另一間室內藝術館——西九文化區的M+，地面流動影像中心旁的大台階亦可免費參觀，於巨型屏幕前坐下，眼前便是維港海景落地玻璃窗，可以坐在那裏靜靜欣賞海景。

東岸板道（西段）

開放時間：24小時

地址：北角東區走廊下（港鐵北角站A1出口往糖水道碼頭方向直行）

網址：www.hfc.org.hk/tc/hss/east-coast-boardwalk-north-point

灣仔海濱長廊

開放時間：24小時（「海濱站」車廂開放時間為上午10:00至晚上10:00）

地址：灣仔鴻興道以北、灣仔碼頭有蓋行人通道以東、灣仔北沿鴻興道至鴻興道天橋對開（會展站A2出口或從灣仔渡輪碼頭步行前往）

網址：www.hfc.org.hk/tc/hss

Cupping Room Coffee Roasters （海洋中心）

地址：尖沙嘴廣東道5號海港城海洋中心3樓309號舖

網址：www.cuppingroom.hk

香港藝術館

地址：尖沙嘴梳士巴利道10號

網址：hk.art.museum

小貼士：5樓的「新空間、新視閣」主題區或因特別活動而暫停開放，出發前可先到網站查看最新資訊

M+大台階

地址：九龍博物館道38號西九文化區

網址：www.mplus.org.hk

小貼士：大台階不定期舉行放映活動，部分活動或只接受持票者進入，最好先上網查詢

文：顏燕雯

模特兒：Becky & Yoko

美術：謝偉豪

編輯：梁曉菲

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