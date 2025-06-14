周日早午餐 味遊歐陸任飲香檳

【明報專訊】難得星期日放假，給自己來個3小時早午餐，應該不算太奢侈吧！香港港麗酒店8樓的精緻法國菜餐廳「懷歐敘」最近推出「味遊歐陸」周日早午餐，準備了琳琅滿目的歐洲美食及美酒，客人可以自助揀選心愛美食，也可單點各式主菜。單是前菜已有20款，主菜選擇亦不少，包括法式寶雲酥羊架、紙包比目魚等；當然也不缺少港人至愛的海鮮專區，這個海鮮區亦相當有誠意，除了有波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、蟹鉗、虎蝦等源源不絕供應，亦有講究原味道的地中海風味美食如柑橘劍魚、阿拉斯加蟹肉配熱情果等。要選早午餐中最有特色的美食，記者首選即煮手工意式麵條，廚師即炒即煮多款手工麵條，包括長通粉、扁意粉、意大利雲吞等，香氣四溢，儀式感十足。