【明報專訊】早前港鐵將軍澳線在下班時段故障，令東區海底隧道大塞車，不少打工仔為過海而叫苦連天，有人另覓出路，搭上往來九龍與港島的渡輪航線；一場交通大混亂，教人重新思考城市的交通規劃。身處海港城市，每次乘坐渡輪都是一場浪漫的邂逅，可慢慢享受一趟海洋作伴的旅程。說起渡輪，不少人會想起深受遊客喜愛的天星小輪，但劃過維港水域的還有多條接駁居民社區航線，例如北角往來紅磡、西灣河往來觀塘……搭上這些渡輪，會見到怎樣的風景？藝術團體「藝術到家」帶着這些疑問，在今年4、5月舉辦藝文工作坊，藝術家和學員登上渡輪，以畫作、詩篇與音樂記下船程中擷取的靈感；而明天（14日）至6月22日，他們會在九龍城碼頭和北角碼頭一帶舉行展覽，展現成果。