文物×動感多媒體 發放非洲藝術能量

「召喚無形——中部非洲藝術展」展出近200件19世紀至20世紀初非洲中部（下稱中非）的雕塑、面具和兵器，展覽先按3類藏品劃分展區，最後把中非劃分為6個區域，以介紹各區的文化及上述3類展品。除了展出藝術品、文物，展覽最有趣的是5個特設的新媒體科技裝置，在遊玩之中為參觀者揭開非洲文化的神秘面紗。

展覽聯合策展人趙式慶表示，展覽以「召喚無形」為名，原因是中非的文化核心是一種有關祖先與神明的超自然「無形」信仰。「這一批藝術品是中非被歐洲高度殖民前的最後一批文物，當非洲步入殖民社會後，這類文物被大量摧毁，遺留下來的特別珍貴。」非洲中部幅員遼闊，各地域有其不同地理環境與文化，展覽將中非分為贊德、中非腹地、中非西部、庫巴、盧巴與大湖區6個地區。他表示，中非西部靠海地區，透過港口易與外國接觸，故當地藝術的歐洲元素相對明顯，來自中非西部渥優的馬刀上的十字架符號便是一例；相反中非腹地一帶為熱帶雨林，地形複雜交通不便，阻礙地域交流，區內社會組織分散且規模小，甚少受外界影響，基本上看不到與西方文明相關的事物。

儀式雕像動畫化 解釋象徵意義

趙式慶指出，中非人民相信透過儀式雕塑可與神明和祖先溝通、祈福，尋求指引。雕塑展區集中解釋不同雕塑的象徵意義、功能和製作過程，讓大家理解當地人的信仰儀式。在展覽入口位置，映入眼簾的是以最具代表的展品「Nkisi Nkondi大型嵌鐵女像」為靈感創作的三頻道沉浸式動畫空間「權力雕像」。

製作藝術裝置的新媒體副策展人侯雨濛表示，Nkisi Nkondi是個釘滿釘子與鐵片的儀式雕像，當地人會尋找持有這種雕像、聲稱能溝通靈界的nganga求助。這尊雕像被認為具有強大力量，求助者先將鐵片含在口中，吐出後一邊大聲念誦對雕像的祈求，一邊用槌子將該鐵片打到雕像身上，以祈求達成願望。「當我第一次看到Nkisi Nkondi時，便忍不住想像走在它身上的震撼畫面，於是將它動畫化，讓觀眾恍如踏在它插滿釘刺和鐵片的身體上；在地面投影祈禱文，播放儀式音樂，沉浸非洲靈性世界中。」

隨數碼面具舞動 感受儀式音樂

面具是當地常用的儀式道具，配合相應服飾、飾品、音樂與舞蹈表演。表演以外，趙式慶指出，部分面具會被nganga「賦能」，在面具加入祖先指甲或他們認為充滿靈力的「法力」物質，讓面具連接無形世界。他們相信在表演儀式中佩戴面具，便能變成面具代表的人物、祖先或神靈，為村落帶來淨化、驅邪等功效。參觀者除了能從面具展區看到風格、功能各異的面具和服飾，亦能欣賞非洲藝術文化發展基金提供的珍貴紀錄片《面具儀式表演》，有興趣更可試玩體感互動裝置遊戲「面具之舞」。侯雨濛表示，「面具之舞」有3種部落數碼面具供玩家選擇，包括松吉族面具、庫巴女性面具、庫巴頭盔式面具，玩家只要跟隨面具的指引舞動，系統便會即時播出該部落的傳統樂曲，讓人親身感受面具儀式中的音樂與舞蹈。

體感互動裝置 跟「贊德國王」學戰技

在無形信仰之下，中非的兵器形態亦十分獨特有趣。趙式慶分享，非洲中部的「飛刀」造型奇特，為多刃設計，與大眾認知的飛刀大相逕庭。展覽特別與香港科技大學徐昆實驗室合作，了解飛刀的飛行軌迹，觀眾除了能掃描二維碼觀看研究成果，更能從互動式動畫裝置「兵器引擎」中，觀看飛刀、盾牌、鐮刀、標槍這4種代表武器的使用方式與資訊。參觀者前往展覽旁的教育角，能透過沉浸式體感互動裝置「演．武．場」，親身體驗這些兵器。趙式慶表示，「演．武．場」內容主要根據人類學家愛德華．埃文．埃文斯-普里查德（Edward Evan Evans-Pritchard）對中非王朝「贊德」的人類學研究設計。在「演．武．場」中，參加者可選擇長、短兩種兵器，在3D動畫人物贊德國王格布德威的示範下，模仿各種戰技，以通過三關的試煉。場內的各個裝置，讓大家以趣味方式體驗19世紀非洲中部文化。

召喚無形——中部非洲藝術展

日期：即日至9月28日（逢周一休館）

地點：香港城市大學劉鳴煒學術樓18樓

查詢：3442 7654

註：免費入場，可預約或現場登記

預約：www.cityu.edu.hk/bgvisits/zh-hant

文：彭堦琛

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

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