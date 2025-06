【明報專訊】不少收藏家也希望擁有獨一無二的作品,最近便有一次收藏村上隆親繪作品的難得機會。村上隆最新個展Takashi Murakami: Stepping on the Tail of a Rainbow,由即日起至9月7日於美國克利夫蘭藝術博物館(The Cleveland Museum of Art)舉行,帶來從未公開的藝術裝置和新作。展出的繪畫和雕塑色彩斑斕、充滿活力。