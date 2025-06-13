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開眼 建築

大阪梅北「大屋根」 弧形改寫都心面貌

【明報專訊】2025年世界博覽會早前開幕，大阪經歷一輪大興土木之後，迎來大批都市更新項目逐一落成。在JR大阪站以北，由2002年開始推行的舊梅田貨物站的用地重建計劃，繼第一期大型綜合發展項目Grand Front Osaka落成之後，梅田站旁邊的新翼Grand Green Osaka，是以「綠色與創新融合的樞紐」作為設計概念，推動官民合作興建及營運的新式大型城市公園，無縫連接梅田車站商場、酒店及辦公大樓的車站樞紐。在梅北公園中最令人注目的，便是2025年英國皇家建築師學會皇家金獎得主——由日本建築師妹島和世與西澤立衛共同創立的SANAA事務所設計的大型屋頂（大屋根）「PLAT UMEKITA」。

梅北公園「綠色理念」連接車站

整個梅北公園面積達4.5公頃，是世界上最大與車站直接相連的城市公園之一，以「大阪MIDORI LIFE（大阪綠色生活）」為理念，徹底改變都心區的城市面貌，注入綠色公園用地，提升城市的可持續發展，更改善忙碌都市人的生活。與傳統公園不同，梅北公園不僅面積廣闊，更強調通達性，以市中心公園與周遭環境之間的和諧關係為基礎，作景觀與建築融合的城市設計，實現真正的步行城市理念。

筆者從大阪站走出來，不難在車站旁邊高樓大廈的罅隙中看到位於梅北公園的「PLAT UMEKITA」。作為公園的有蓋共享活動空間和資訊中心，大屋根更是連接毗鄰的大阪站、梅田站、Grand Front Osaka及周邊街區橋樑的門廊。

弧線拱頂 異於都市垂直風景

SANAA採用其標誌性的輕盈風格，在公園一側創造出一座巨型的金屬拱頂，有別於都市垂直線條的風景，創造出自由飄逸的弧線拱頂，在形態上突出於旁邊的高樓大廈。拱頂下分別有3個空間：標誌性的室內無柱活動空間「Roth Heart Square Umekita」、資訊中心「PLAT UMEKITA GALLERY」，以及位於連接南北公園的空中板道「靈感之路」下方的餐廳。大屋根的整個南端與地面接觸，北側由纖細支撐點輕盈托起，創造出一個高約13米的無柱空間。自然曲線以有機的形態創造出一個與周邊大廈截然不同的「小山丘」，恍似覆蓋在公園之上。屋頂下室內與室外空間互相交疊，沒有明顯內外之分，讓室內空間和綠意融為一體。這種設計特意與車站周邊的摩天大樓形成鮮明對比。大屋根選擇了水平伸展，以人性尺度（Human scale）設計出供人自由流動的空間，讓建築成為鄰近高樓大廈與公園的巧妙對話，透過其獨特的飄逸感、生動活潑的設計，為項目創造出流動的氛圍，以達至連結自然和城市生活的目的，更打破傳統商業空間與開放空間的界限。筆者行走於此，雖然當時天氣寒冷，但自由自在的氣氛撲面而來。

借景設計 四季變遷納入建築

「大屋根」的巨大體量與前方廣場共生，高樓底的室內空間不僅不會令人產生壓迫感，反而與屋外的廣場無縫連接，令市民自由聚集或漫步其中。屋頂下更設有舞台燈光設施，方便舉行各種活動，平日亦擺放供訪客自由組合的活動家具，給予使用者舒適和自在的感覺。與傳統日式庭園一樣，走過屋簷便能毫無阻隔地自由步入室內，外部與內部渾然一體，成為流動的空間。SANAA以現代手法活用日本建築理念，借景的設計讓公園的四季變遷成為建築的一部分。其經典的輕型反光銀色長櫈包圍着大屋根的支點。下雨的時候，水珠在銀色長櫈上組合成千變萬化的形態。建築的剛強與自然的溫柔、建築的存在與自然的虛無形成強烈對比。土壤與留白的庭園設計不刻意隱藏建築與土地的接觸點，巨大的銀色拱頂建築素材與自然樸素形成微妙的連結與平衡。從遠處乍看單純的巨大銀色拱頂，視覺上或許太過強烈，但走近細看可以見到金屬部件交疊而做出的彎曲紋理，建築設計顯得更加立體。

最令筆者期待的便是建築物與「靈感之路」重疊的位置。在那裏，建築物微微彎曲，敞開一個新的視角；建築師採用了慣用的纖幼柱子，讓整體結構呈現出飄逸輕盈的感覺。小廣場更種植了數棵年輕的樹木，在視覺上連繫了大屋根與鄰近環境，給人一種親密、柔和的感受。

「靈感之路」營造清晰城市肌理

在屋頂「小山丘」的凹陷處之上，可看見由梅北公園項目統籌——日建設計負責的「靈感之路」「跑」出來。雖然「靈感之路」不是同一個建築師所設計，但該空中步道的形態，隨着彎曲的路徑恍似將「大屋根」的精神融和，往公園的所有部分延展，並連接南北公園區域。當行人走過彎曲的路徑，視線中的景色不斷變化，讓行人能俯瞰整個公園，同時將遠處的地標梅田藍天大廈和鄰近的都市空間連結。這種視覺層次的營造，不僅豐富了空間體驗，更展現了整個區域在城市尺度上的巧妙處理，形成從小到大的量體，創造出清晰可辨的城市肌理，讓人從高處步行系統感受到地面的綠意蔓延，鼓勵人們步行探索。

步道上的結構極為輕盈，欄杆上只使用金色條子向兩側伸展。近Grand Green Osaka的螺旋形樓梯更讓參觀者可以一覽周遭的油油綠意，從不同角度眺望大屋根上方的重複紋理，和旁邊開闊的綠化空間形成強烈的視覺對比。這令到「大屋根」和鄰近的天橋建築形成一體，大大提升了整個地區的通達和可遊性。

作者簡介：英國註冊建築師，喜歡在城市、建築、咖啡室和文字間游走

文：伍卓曦（Jeffrey Ng）

設計：賴雋旼

編輯：王翠麗

電郵：friday@mingpao.com

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