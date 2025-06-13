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「從零想像」 一筆一畫推進 概念設計 建構影視異世界

【明報專訊】2009年，科幻電影《阿凡達》（Avatar）上映。戴上在當時還算陌生的3D眼鏡，坐在並不多見的IMAX銀幕前，熒光森林在黑暗中閃爍，藍皮膚的納美人在發光的藤蔓間跳躍，嶄新的3D技術與CGI（Computer-generated imagery，電腦合成）特效，彷彿將觀眾拽入銀幕，帶去遙遠神秘的潘朵拉星——有人說，一個科幻電影新紀元就此誕生。

那年，身處台灣的佘明義（Peter Sheh）還是一個熱愛畫畫的學生，「看完《阿凡達》後，我覺得太酷了，以後也想要做這樣的工作」。於是，大學生物系畢業後，他從台灣一路輾轉去到荷李活；從「對3D感興趣」的學生，成為與團隊一起拿遍奧斯卡、艾美獎、英國電影學院獎等多項最佳視覺效果獎的概念設計師（Concept Artist）——他說，AI世代，又一個科幻新紀元或許正要誕生。

什麼是概念設計師？佘明義說，概念設計師的工作本質，是「用畫筆翻譯導演腦海中的異世界」，在綠幕（green screen）、藍幕（blue screen）與實體道具尚未存在時，先用畫筆和數位工具將虛構場景具象化，為導演、特效總監等提供視覺參考，特效團隊的其他成員，亦會根據概念設計師設計出的概念圖，再做3D建模、特效製作等工作。

設計不同方案 供劇組參考選擇

說來複雜，Peter從自己曾參與的項目、美國HBO劇集《最後生還者》（The Last of Us）開始講起。劇集改編自同名遊戲，講述喪屍病毒蔓延全球，世界彷彿末日降臨。末日之後，生還者們試圖穿越美國，重新尋找生機。劇中一幕，幾名主角身處廢墟般的波士頓，試圖從一棟大樓頂端爬向另一棟大樓頂端。Peter得到的，是演員站在藍幕前的照片。儘管有遊戲場景做參考，他仍然需要「從零開始想像」——廢墟什麼樣？破敗的大樓什麼樣？遠處的城市又是什麼樣？他用畫筆、Photoshop與3D軟件創造出兩個場景：Plan A，末日後的城市狹窄而擁擠，地上滿是斷壁殘垣；Plan B，「有種比較開放的感覺」，斷壁殘垣沒有那麼密集，透過建築的縫隙，還可以望見遠處的波士頓海灣。「他們最後選擇了Plan B，再邀請其他藝術家做3D、建模、合成、打光」，最後得到「final look」——藍幕變成末日後的城市，演員在兩棟建築間「走鋼索」，背景還可見到波光粼粼的海灣。

看過漫威超級英雄電影《黑豹》（Black Panther）的觀眾，或許還記得那隊「犀牛軍團」——瓦干達（Wakanda）大地上號角吹響，幾頭身披盔甲的犀牛馳騁沙場，連主角黑豹也難將其制服。「導演只是說，他們需要穿著盔甲的犀牛。至於犀牛什麼樣、盔甲什麼樣，全都要我們自己去想。」Peter說，他與同事為犀牛盔甲設計了好幾種不同風格，有的形似「獨角仙」，有的「比較類似於中世紀鎧甲」，還有的有許多六邊形紐帶和護具，「好似蜂巢」。同時，「《黑豹》是一個很明顯的非洲主題故事，非洲每個部族都有特有的文化習俗」。Peter舉例，資料蒐集時他們發現，一些非洲部族打仗時會在面部繪上圖騰，許多建築與用具上亦有不同圖案，因此，他與團隊在犀牛身上加上眼睛、三角形等不同圖案，呼應電影主題。

受《阿凡達》啟蒙 投身特效製作

好奇問Peter，如何從生物系畢業生走上概念設計師之路？他回答，離不開電影《阿凡達》的啟蒙，亦離不開香港這座城市。他在香港出生，在台灣長大，大學生物系畢業後，進入研究所讀多媒體動畫。懷抱對特效製作的熱情，他加入香港電影視覺效果製作公司Free-D Workshop。Peter笑說，公司「金像獎拿到手軟」，翻看公司官網，原來公司剛剛憑《九龍城寨之圍城》獲得第43屆金像獎最佳視覺效果；《久別重逢》、《梅艷芳》、《毒舌大狀》等電影，亦有公司參與。初入公司時，Peter做3D模型與合成，後來公司發現他對繪畫與設計有興趣，便將相關工作交給他做。Peter個人網站上，有他以德輔道西為靈感創作的《Seafood Street 德輔道西》，滿街海味舖前有名正在抽煙的女孩，還有架科幻感十足的電單車，上面寫着「生記海味店」——如果香港是齣電影，不知在Peter眼中，賽博龐克（Cyberpunk）是不是概念中心？

說起對概念設計的喜愛，Peter滔滔不絕。然而，他亦贊同電影概念設計同其他設計一樣，是份「台上一分鐘，台下十年功」的工作。以電影《沙丘瀚戰》（Dune）為例，Peter與電影團隊獲得奧斯卡最佳視覺效果獎。他卻笑說，觀眾對於他的設計可能並無印象——電影中，由他設計的那架Harvester（收割機）「出場2至3分鐘就被炸掉了，但我們用了一個月去設計」。又如不久前上映的《米奇17號》（Mickey 17），Peter設計的是裝載太空探索計劃參與者的那艘太空船。導演奉俊昊告知概念設計團隊希望飛船「不要太科幻，想要工業風」，團隊為此設計出一艘「好似渡輪貨艙的太空船」，「如果仔細看，可以見到太空船下堆滿貨櫃」——然而，看完電影的觀眾，或許連太空船什麼樣都不記得。

導演只需提出想法，演員則在綠幕前演出，觀眾只見到一閃而過的畫面，設計師卻需要精研細算，從功能、材質到使用方法，要科幻、要合理，還要美觀。更何况，AI世代來臨，概念設計師還面臨着另一重威脅——「隨著AI生成的普及，感覺普羅大眾對於影像處理專業再也沒有以往的稀罕和推崇。」在社交媒體上，Peter如此寫道。他解釋，到目前為止，生成式AI似乎並沒有對電影概念設計行業造成直接威脅，「乍看之下，你會覺得AI生成的圖很完美，但如果要商品化，仔細去看，其中的設計就比較不合理——AI做出來的畫面是很好看，但概念設計還需要功能性」，即使是出現僅幾分鐘的Harvester，其中每一粒螺絲、每一個轉軸，都有其對應功能，「AI理解不了，AI只是將一些東西堆在一起」。

AI提高效率 無法取代思考情感

然而，AI仍在發展中，其低成本與高效的特點，設計師難以企及。Peter擔憂，生成式AI的發展，會削弱新生代的創作積極性，「過去要畫十幾年才能養成的肌肉記憶，現在打幾個提示詞就可以出來」。Peter笑說，現在的概念設計師，就像是「18世紀工業革命時的紡織廠工人」，「過去，有80年織布經驗的老奶奶織出來的一幅一定比一兩年的厲害，但織布機發明後，沒有經驗的人都可以在紡織廠找到工作」。然而，織布機的發明並不代表織布行業被取代，「反而是提高了效率，創造了更多工作機會給沒有傳統織布技能的人」——就像AI的發展，「可以幫設計師節省時間，但無法替代人的溝通、思考、人與人的溝通和互動中累積出的情感」。

文：王梓萌

設計：賴雋旼

編輯：王翠麗

電郵：friday@mingpao.com

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