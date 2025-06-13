明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 大都會文藝誌

【東京】與我共度一天

【明報專訊】受做cafe的朋友邀請，上星期搞了個一日限定展×Pop-up Cafe「Spend A Day With Me」。Pop-up選址在世田谷代田，鄰近文青區下北澤，如果想來個咖啡店巡禮，可從下北澤一路走去代田。另外，世田谷代田站亦是2022年「社會現象級」日劇《silent》的取景地，到現在仍有很多劇迷到車站外主角坐過的長椅打卡。

香港不少朋友有開cafe，以前大家也會常隨性地搞些活動玩，例如請DJ打碟、跳蚤市場、展覽等等。很久沒參與這種活動，內心非常雀躍地畫了3幅新畫。在cafe內如何與我共度一天（spend a day with me）好呢？我的想像是飲咖啡、食pancake和閱讀，成為了新畫作的主題。這次租用的場所是ナワシロスタンド，是一家約有50年歷史的木造建築民居（簡稱古民家）。於2021年翻新後，搖身一變成為日替式共享廚房。ナワシロ的漢字寫成「苗代」，指種植稻苗的場所；旨在植根社區，與到訪的人們一起培育公共空間。除了料理pop-up，租客還可以在這個取得了「菓子製造許可」的古民家製作自己的食品販賣、猶如被招待到誰的老家裏玩似的包場開派對等等。2021年開業至今，已舉辦過無數的pop-up cafe、放映會、流動圖書館和展覽。

大學時期在上環太平山街的咖啡店打了3年工，孕育出「原來在香港生活也能有鄰里關係」的想法。對於住在高樓大廈的香港人來說，鄰里關係愈來愈難出現，回想起那3年相當快樂。當年在太平山街，街坊、老店、新店關係友好，街頭巷尾總有個聚埋吹水的位置，街坊下班了到店裏喝杯茶，蛋糕做多了給鄰居帶回家，原來不止是劇集才會出現的！種種一切，都讓人在香港高速的城市生活中感受到人間溫暖。及後好友分別在上環海味街和深水埗大南街開咖啡店，新冠期間更是日見夜見，一班鄰居街坊互相支持。所以今次一日限定展，帶着作品從車站一路散步到ナワシロスタンド，走進現在少見的花紋地磚玄關，踏上通往2樓𠵱呀作響的陡峭木梯，打開古民家特有的大窗戶讓涼風吹進室內；朋友帶着小禮物來訪，在小小的家用廚房製作食物招待客人，忙不過來時朋友主動幫忙，一切都非常有機，有種說不出的懷緬感。

古民家大概真有老家的感覺，當天的客人都很放鬆地點杯飲品和飯糰一坐便是兩小時，完全沒有匆忙的感覺，而我則是整天跟店內每位到訪的人聊天。夜晚走到街上，這座小小的古民家從大窗戶透出橘黃色的燈光，時不時飄來米飯香氣和傳來人們隱約的談笑聲，像極了每個人遠古記憶中的某個畫面，讓人會心一笑。

作者簡介：喜好是觀察人類，著有繪本touch和漫畫《地獄行》

文：Papaya Fung

[開眼 大都會文藝誌]

相關字詞﹕古民家 鄰里 咖啡店 Papaya Fung 東京 大都會文藝誌 開眼 大都會文藝誌

上 / 下一篇新聞