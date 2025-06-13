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Friday Planner：藝術不過期

【明報專訊】「不知道從什麼時候開始，在什麼東西上面都有個日期。」戲院執笠，一間又一間；小店結業，一舖又一舖；記憶消散，一段又一段。在這個世界上，有沒有什麼東西是不會過期的？

在攝影師Birdy Chu眼中，「告別總是那麼困難，似乎沒有什麼可以阻止消逝……」他選擇用相片留住記憶，將「過期」的風景凝結在展覽「超渡忘塵 The Vanishing Years」中。在中環太子臺的Yrellag Gallery，正展出他在過去5年間拍下的香港。透過相片重看結業的老店和茶餐廳，如同「超渡」已逝的前塵往事。

有故事過期，亦有新故事正在誕生。「演戲家族」與西九文化區共同帶來的音樂劇作品培育計劃「音樂劇精武門」今日至周日（15日）圍讀。資深音樂劇從業者執導11位音樂劇新人，帶來12場圍讀，或是在潮語《SLDPK》中展開人鬼糾纏；或是在《小丑醫生》中理解家庭的含義；還有啟發自村上春樹《海邊的卡夫卡》的《菩薩的史迪仔和繡花鞋》，在魔幻現實中討論生命的意義。

過期的記憶，可否在電影中再生？MOViE MOViE Life is Art光影藝術祭正在舉行。今屆藝術祭與香港國際攝影節攜手，用攝影與電影一起講故事，《坂本龍一 | Playing the Orchestra 2014》、《米高安哲羅：愛與死》、《怪雞Parr叔街拍日常》昨截稿前都尚有餘票，快去擁抱藝術、感受生活，趁戲院還在，趁記憶還在。

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[開眼 藝述速遞]

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