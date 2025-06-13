藝術發展獎眾得主 盼改善藝文資源分配

本年度獲頒終身成就獎的是縱橫戲曲界70多年的粵劇泰斗阮兆輝，他受訪時指社會對粵劇有兩大誤解：「唔知要學幾耐」、「唔知養唔養到自己」，並解釋如今不再採用傳統師徒制，後者亦不成問題，反指受眾人數更需關注。或有人覺粵劇內容過深，但他指戲曲既可登殿堂，也能貼地，他近年便積極參與普及與傳承，望能繼往開來。談起近來受到不少關注的《粵劇特朗普》，他認為這類加入粵劇元素、以噱頭為招徠的作品或可吸引觀眾入門，但強調粵劇有曲式等既定標準，「唔同元素夾埋唔算粵劇」。

終身成就獎阮兆輝：冀建立「經營的地方」

新光戲院早前結業，阮兆輝表示遺憾：「一個城市連一間民營劇場都冇，係好有問題。」不過他指出香港劇場數目仍然充足，只是公營場地的申請機制與透明度仍有改善空間。近年政府銳意發展戲曲文化，他期望未來劇界和政府能商量建立「經營的地方」，而非「攞錢的地方」。發展藝術日益艱難，但他指過往不少劇團不需依賴資助生存，並反問如果無法「攤大手板攞錢」便不能營運，是否仍然算是一個行業？最重要的，或許是回歸初心打造好戲、培養演員。

藝術貢獻獎高世章：欠缺中型製作場地

本年亦頒出3項傑出藝術貢獻獎，當中著名作曲家高世章受訪時指近年雖有啟德體育園區等新場地落成，但仍然欠缺中型製作的場地。他以近來策劃的無伴奏合唱劇場作品《大殉情》為例，指出排練數月卻僅能上演3天，成本效益成疑，望未來能靈活分配場地資源。另一獲獎者、電影監製關錦鵬亦言「大環境差咗」，因政府資助規限，不少劇本難以發展得太大，他近年監製的《但願人長久》亦是一例。戲院結業潮中，就連屹立多年的海運戲院也揮別大眾，他指近年不少人慣以串流平台觀看影視作品，或亦相關。星光背後，藝術發展似乎仍困難重重。

藝術家年獎有不少熟悉面孔，如文學藝術得獎者是多棲文化人鄭政恆，戲劇有著名演員謝君豪，惟本年有三獎從缺，分別為電影、音樂，以及自第16屆懸空至今的藝術評論。藝術發展，如何注入新血是關鍵。去年從缺的文學藝術新秀獎，今年由著有《綠皮火車》及《人間荒原》的作家葉秋弦奪得。曾任職編輯出版並策劃香港文學相關活動，現於中學任教，她指以往負責出版時面向大眾推廣文學，但無法估計受眾數目，只知少了很多人買書；在校園推廣則可得到即時回饋，也可從改變年輕人不太閱讀的風氣入手培養創作土壤。問及近年出版風氣，她指「環境都比較艱難，資助額有限，一個餅咁大但好多人分」，自己過往兩本書的資助額僅大約等同印刷費，但感恩本地獨立出版社與大型出版社不斷給新作者機會。她說，相較歷屆得獎者，自己創作量不多，但透過不同角色能在更多範疇推廣文學。

口述影像員膺「電影新秀」 盼更多公司可申資助

另外，電影藝術新秀獎由電影口述影像員王瑞琳取得。相比導演、編劇，口述影像似乎更「小眾」，她希望透過獎項讓更多人留意相關範疇。她提到觀眾或誤以為口述影像場次只為視障人士而設，但只要不戴上耳機與其他場次無別，然觀眾數目不足或導致停場，望能進一步教育大眾。她指製作一套電影的口述影像需兩三萬元成本，政府近年雖更大力支援相關發展，但仍難覆蓋市場需求，或間接減少觀眾可欣賞的電影。她冀政府能提供讓電影公司申請的資助，以更自由選擇合作機構。她亦指電影文化中心的「光影聲導—電影口述影像培訓及推廣計劃」已進入第四屆，期望「未來每部香港電影都有口述影像」。

文：鍾卓言

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