明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Jewellery

Life & Style

JEWELLERY：彩色寶石打造波浪、珊瑚 珠寶幻化閃爍海洋世界

【明報專訊】炎炎夏日，不少人都喜歡到海邊度假。今年Tiffany & Co.推出的高級珠寶系列便以海洋為主題，將不同顏色寶石塑造成海洋的景象，包括海灘上的浪潮，以及在大海中棲身的珊瑚、海馬、海膽等生物，與大家一同在珠寶世界中暢泳。

繼早前紐約大都會藝術博物館首次發布會後，香港成為Blue Book 2025 : Sea of Wonder高級珠寶系列海外展出的第一站，並特別邀請主演多部Netflix劇集的韓國演員朴圭瑛現身出席活動。

Tiffany & Co.珠寶與高級珠寶首席珠寶設計師Nathalie Verdeille以系列中向品牌傳奇設計師Jean Schlumberger的海洋生物設計致敬，以珠寶打造一段從具象到抽象的超現實之旅。系列以各種寶石演繹海洋魅力，將生生不息的海洋萬物轉化為奇幻世界，以微妙色彩搭配，重現水中的虹彩斑斕光影與海洋生物。場內亦特別帶來全球首次現身的Bird on a Rock Legacy新表。●

查詢：Tiffany & Co. 3462 7148（北京道店）

文：張曉冬

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

上 / 下一篇新聞