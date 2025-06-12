JEWELLERY：彩色寶石打造波浪、珊瑚 珠寶幻化閃爍海洋世界

繼早前紐約大都會藝術博物館首次發布會後，香港成為Blue Book 2025 : Sea of Wonder高級珠寶系列海外展出的第一站，並特別邀請主演多部Netflix劇集的韓國演員朴圭瑛現身出席活動。

Tiffany & Co.珠寶與高級珠寶首席珠寶設計師Nathalie Verdeille以系列中向品牌傳奇設計師Jean Schlumberger的海洋生物設計致敬，以珠寶打造一段從具象到抽象的超現實之旅。系列以各種寶石演繹海洋魅力，將生生不息的海洋萬物轉化為奇幻世界，以微妙色彩搭配，重現水中的虹彩斑斕光影與海洋生物。場內亦特別帶來全球首次現身的Bird on a Rock Legacy新表。●

查詢：Tiffany & Co. 3462 7148（北京道店）

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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