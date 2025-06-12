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SEASONAL PICKS：鞋履衣飾 潮物香水 父親節精選「貼身」禮物

【明報專訊】父親節快到，爸爸一年到晚辛勞工作搵錢，子女也應該趁機慰勞一下父親大人。雖然父親節禮物選擇一向比母親節少，但若能細心了解父親所需，選禮物也可以是件輕鬆的事。

紳士經典設計

「老爹風」最近方興未艾，若嘗試理解這風潮，背後就是着重穿搭的功能與舒適度。若要奢華點，一些老牌紳士式的經典設計也深受成熟男士的推崇。早前Mr Porter與意大利奢侈品牌Brioni合作推出新一季別注系列，特別慶祝Brioni的80大壽，靈感來自羅馬的剪裁藝術和隨性優雅風格，以創新剪裁突顯經典與多功能設計，風格優雅長青，用料講究。系列備有25件單品，涵蓋服裝、高級針織服裝、鞋履和經典配飾。●

輕便戶外服

如果父親的穿衣風格是走功能戶外路線，那Patagonia最近以廢棄魚網轉化成的NetPlus戶外服飾，就是好動父親的夏日必備。無論是各類水上活動，下水前必須準備合適的輕便快乾衣物。在具備良好性能的布料中，很多人會想起尼龍，然而其生產時會對環境造成負面影響。因此Patagonia多年來致力使用回收尼龍，既減少對環境影響，同時不影響產品的性能和耐用程度。例如NetPlus物料將海洋中的廢棄魚網變成擋水又耐用的尼龍布料，將傷害環境的廢料再生。●

鞋款添帥氣

Clarks這個英國鞋履品牌，爸爸當然不會陌生，耳熟能詳的鞋款如Wallabee和Dersert Boot，很多人都可能曾經擁有。品牌最近與紐約日系潮牌Engineered Garments再度攜手推出全新聯乘系列，鞋款靈感來自Desert Khan，除了貫徹採用優質啞光皮革和麂皮，還添加豐富觸感的豹紋印花毛絨皮革，為Desert Khan鞋款注入新的活力。整個系列巧妙地在每處細節中融入Engineered Garments品牌獨特的美學理念與風格，為Clarks增添帥氣新貌。●

剛陽賽車香氛

有人將香水視為時裝的一員，因為香水同樣是「穿」上身的，而且也講究潮流趨勢。最近賽車運動經常成為時尚界的靈感來源，Givenchy推出的紳士雅會琥珀香水（Gentleman Society Eau de Parfum Ambrée），融合了深邃琥珀木質花香調，香氛的初調由珍貴的波旁香草與秘魯香脂構成，帶來溫暖而甘美的琥珀色調，隨後澳洲檀香木的木質香調與煙草香互相融合，增添豐富層次與深度。香水同時請來法國F1傳奇賽車手Pierre Gasly成全球大使，進一步提升剛陽味道。●

吉祥物玩偶

一線名牌如Louis Vuitton的出品必定是萬無一失的父親節禮物，品牌的單品包羅萬有，大家最先想到的可能是周邊小皮具。如果銀包皮帶略嫌大路，一套品牌吉祥物Vivienne玩偶也許是喜歡收藏的父親的禮物選擇。玩偶造型精緻有趣，採用櫻桃木製作，綴以皮革、黃銅和樹脂細節。玩偶一個手執響環，一個口中含着奶嘴，另一個則拉着品牌迷你大象玩具車。作為父親節禮物，除了具收藏價值，也許能勾起爸爸初為人父的記憶。●

實用皮具袋款

若Louis Vuitton的單品略為超出預算，可以考慮來自德國的皮具品牌MCM。品牌最近推出2025秋冬膠囊系列——Blue Visetos，巧妙結合帆布、皮革與尼龍，為品牌標誌圖案展現嶄新風貌。系列包括能收納筆記型電腦、文件與配件的背囊（左，$8500）、具3個拉鏈隔層的腰肩袋（右，$5100）、可作為手提袋攜帶的斜孭小袋、頂部設拉鏈的購物袋等，全部既實用同時在設計上加添品味細節，適合父親日常或假日外遊使用。●

查詢：Clarks 9017 1941（銅鑼灣店）

Givenchy 2111 8930（K11 MUSEA店）

Louis Vuitton 8100 1182（置地廣場店）

MCM 3101 0680（時代廣場場店）

Mr Porter https://www.mrporter.com

Patagonia 2155 9567（中環店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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