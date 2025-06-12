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The Buzz

THE BUZZ：1970年代懷舊剪裁回歸 時尚界掀起網球熱潮

【明報專訊】近年時尚界掀起網球熱潮，除了受新世代時尚偶像Zendaya主演的網球電影Challengers造型啟發，亦因為1970年代懷舊剪裁回歸，讓短身polo衫與網球裙重新定義潮流，讓網球時尚的影響力超越球場。

Gucci新推出的Gucci Tennis系列，延續品牌與網球的深厚淵源，融合經典元素與1970年代網球產品靈感，展現優雅時尚的生活態度。系列涵蓋運動風服飾、手袋和配飾，女裝以簡潔褶襇設計搭配Gucci Web織帶條紋，重新演繹經典白色網球服；男裝polo恤採用簡約剪裁與復古衣領，散發1970年代風情，頭帶、金屬飛行員太陽眼鏡和GG Monogram帆布手提袋，散發復古與工藝氣息。

聯乘網球拍 兼具實用與時尚

品牌更與HEAD聯乘推出限量版Gucci ×HEAD網球拍，拍框飾以Web織帶條紋和Interlocking G標誌，結合Speed MP技術，提供力量與控球平衡，配備藍色織帶條紋球拍套，兼具實用與時尚，融合運動風格與Gucci奢華美學。隨着網球拍面世，Gucci亦為頂尖網球員兼全球品牌大使Jannik Sinner（圖）特製圓筒袋，展現對網球運動的支持。 ●

■editor's pick

球星激發運動美學

溫布頓、美網等頂級網球賽事備受注目，加上名人選手代言，推動網球時尚趨勢，不少網球紅星亦經常在球場上展現獨特比賽服飾，激發fans追隨這股運動美學風潮。以運動員Coco Gauff為例子，New Balance曾為她獨家設計Coco CG1運動鞋，而隨着品牌與Miu Miu合作，便拉攏她在國際錦標賽中穿著New Balance×Miu Miu合作系列服飾上陣，當中包括在羅馬大師賽中（圖4左）穿著的海軍藍白色主調網球裙和New Balance×Miu Miu聯乘版招牌Coco CG2網球鞋造型。

其他品牌也提供廣泛實用的設計，迎合大眾需要，推動網球時尚。像H&M（圖4中）採用DryMove布料製造網球裙，其機能讓穿者在高強度運動中保持舒適乾爽，而泡泡裙襬網球裙亦配搭了速乾運動短褲，塑造兼具功能與層次感的運動造型。上海灘（圖4右）亦一湊網球熱，推出The Tang Playmaker Polo系列，採用品牌經典的中式立領設計，在傳統polo上衣增添立體多變的剪裁輪廓，展現個性與優雅格調。●

查詢： Gucci 2524 4492（置地廣場店）

H&M 2337 3400（銅鑼灣店）

Miu Miu 2523 7833（置地廣場店）

上海灘 2918 1505（太古廣場店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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