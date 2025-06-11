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WINE：參加西西里島期酒speed tasting 意大利火山區酒莊歎佳釀

【明報專訊】早前我獲西西里島期酒試酒會2025（Sicilia En Primeur 2025）邀請，到歐洲最高活火山Mount Etna和另一小島Lipari參觀4個酒莊，再到莫迪卡（Modica）參加期酒試酒會，其中一日是試酒日，可試300款西西里島葡萄酒，另一日則是speed tasting（閃電試酒），每枱限時20分鐘跟酒莊代表傾談和試酒，在一天內與眾多酒莊代表單獨會面。這次行程密集的旅程，教人充分感受到西西里島葡萄酒的特色！

西西里島除了溫暖的地中海氣候，也有Etna活火山的高海拔氣候，十分適合種植葡萄。當地的葡萄酒歷史可追溯到古希臘和羅馬時代，已有3000年歷史，尤其以Marsala酒（加強酒）聞名，亦有大量生產餐桌酒。當地葡萄酒業在1980年代起經歷新浪潮，質素大幅提高，專注優質原生品種葡萄酒和強調可持續農業，尤其是來自Etna的「火山酒」，性價比高。酒區設有1個DOCG級別和23個DOC級別，擁有65款原生品種葡萄，主要紅葡萄包括Nero d'Avola、Nerello Mascalese等，而白葡萄包括Grillo、Catarratto等。

我是第一次到Etna活火山參觀酒莊和葡萄園，大自然真是很神奇，活火山都可以種葡萄！我問幾位莊主怕不怕火山熔岩流下來蓋過他們的葡萄田，讓他們的心血毀於一旦。他們都說不怕，西西里島人都習慣與火山和熔岩共存。Etna種植葡萄田的範圍像一個反轉的"C"字，在海拔300至1200米之間，在火山的北面、東面和南面種植。Etna DOC 共有142個Contrada（葡萄園區），不同海拔和風土帶出不同風格。整體而言，高海拔地區的溫度較低，加上日夜溫差、海面反射的陽光和海風、以及不同火山泥土等，為葡萄酒帶來高酸度和鐵鏽礦物味。

Etna新浪潮葡萄酒推動者之一

說到Etna葡萄酒於1980年代邁向新派高質葡萄酒的「新浪潮」，Benanti Viticoltori酒莊絕對是推動者之一。洒莊始創於1988年，在不同產區都有葡萄田。跟莊主Salvino Benanti了解不同風土帶出的風味，例如北面多點土壤氣息；東南面多點海風，更適合種植白葡萄和多點礦物味。試了9款紅、白酒和1款氣泡酒，我較喜歡Benanti Serra Della Contessa Particella No.587 Etna Rosso Riserva 2015年，以包括1910年舊葡萄藤的葡萄釀造，包括Nerello Mascalese 85%和Nerello Cappuccio 15% ，入過大橡木桶24個月，陳釀60個月才推出，限量3000瓶。此酒十分優雅而具層次，帶紅果、烤烘、甜香料、甘草、礦物和乾莓等味道，單寧順滑餘韻悠長。可以試到過百年葡萄藤種出來的原生品種紅酒，十分難得。

有機酒莊先鋒 年產量6萬至8萬支

位於Etna東南部的Terra Costantino，是最早在當地獲得有機認證的酒莊之一，始於1970年，年產約6萬至8萬瓶葡萄酒。跟兩代莊主Dino和Fabio Costantino參觀釀酒過程和了解Etna的火山泥特質後，我們試了10款葡萄酒，比較新年份跟舊年份的陳存力。葡萄酒整體風格優雅，我喜歡種植於單一葡萄園區的Terra Costantino Contrada Blandano Etna Bianco DOC 2021年，以90% Carricante和10% Catarratto釀造，葡萄種植在海拔約500米，帶柑橘、礦物、海鹽、番石榴、草本植物等味道，產量只得3000支，十分限量。在葡萄田喝着從這裏「種」出來的白酒，還對住Etna火山感受其風韻，分外有feel！

海拔700米風土 火石礦物味濃

另一間參觀的Etna酒莊是Tenute Nicosia，莊主家族一向從事葡萄酒業，其曾祖父輩在1898年已在當地開酒舖，莊主在20世紀末開設酒莊，現在和兩名兒子一起打理。跟莊主兒子Graziano Nicosia參觀Monte Gorna葡萄園區，了解Etna東面海拔約700米的葡萄田風土。他們在2016年獲有機認證，其葡萄酒充滿礦物味，主要來自火山黑沙、火山灰燼和海風等的影響，其中白酒更帶點火石味道。試了6款不同單一葡萄田的紅、白酒，我較喜歡Nicosia Contrada Monte Gorna Etna Bianco "Vecchie Viti" DOC 2020，入過法國橡木桶12個月，以Carricante 80%和Catarratto 20%混釀，帶礦物、蜜糖、白花、柑橘、檸檬皮和一點火石味道，圓潤、酸度高而具層次。我們在酒莊吃晚飯時，看見夕陽下的Etna活火山，又是另一種風味，晚宴期間亦試了4款香檳製法的有氣葡萄酒，十分清新。

北面小島Lipari 最美葡萄田看日落

從西西里島Milazzo坐船約1個小時，便來到北面的沉寂火山小島Lipari。這個平靜的小島風光明媚，島上只得一間酒莊Tenuta di Castellaro，始於2005年。莊主是葡萄酒愛好者，愛上了這個小島的美景，於是決定開設酒莊。酒莊代表Daniele Sassi帶我們參觀沿海岸有機耕種的葡萄田，沿途看見很多仙人掌種在葡萄藤邊，她解釋仙人掌是用來擋海風！Tenuta di Castellaro Bianco Pomice 2023白酒清爽而帶果香和礦物味，我們在葡萄園旁邊看日落海景邊試酒，體驗無價。在酒莊餐廳品嘗美酒佳餚，並試了8款白酒、粉紅酒、紅酒和甜酒，我較喜歡Tenuta di Castellaro Eúxenos 2022白酒，入過9個月陶罐，葡萄為Malvasia，香氣四溢具層次，圓潤而帶白花、蜜糖、乾杏脯、柑橘、礦物和蜜蠟味道。酒莊餐廳食物水準很不錯，有機會記得試試。

提供300款西西里島葡萄酒試飲

之後一連兩日的西西里島期酒試酒會2025在Modica的中世紀城堡舉行。「試酒日」雖然提供300款西西里島葡萄酒試飲，但我試到約100款，舌頭已經麻痹了，但這個密集式體驗，絕對感受到西西里島葡萄酒的不同風格。至於「speed tasting日」，特別印象深刻的酒莊包括Donnafugata、Pietradolce和COS酒莊。Donnafugata酒莊是西西里島最大和最著名酒莊之一，亦是新浪潮先鋒，亦與時裝名牌聯乘，試了Rosa Dolce & Gabbana e Donnafugata 2024，充滿紅莓和白桃香氣。被譽為西西里島cult wine代表的Pietradolce精品酒莊位於Etna酒區，深受葡萄酒收藏家喜愛，我喜歡Pietradolce Barbagalli Etna Rosso DOC 2020紅酒，優雅而香氣四溢，帶紫花、黑莓、紅莓、香草、礦物和火石味道。COS酒莊亦是當地著名有機酒莊，我喜歡COS Cerasuolo di Vittoria Classico DOCG 2022紅酒，帶紫花、紅布冧、黑車厘子、香料和土壤氣息，單寧順滑。這些都是我誠意推介的西西里葡萄酒，cheers！●

黃詩詩@詩詩酒樂園

葡萄酒及烈酒酒評人，ViuTV品酒電視節目《有酒今晚吹》主持和調酒師真人騷《神之調酒師》評判。榮獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎，2023年推出首本著作《酒勻世界今晚Chill》。蘇格蘭認可威士忌大使，獲法國香檳榮譽校蔚勳章，香港酒評人協會主席，香港葡萄酒評審協會專業評判，香港酒業總商會公共關係主席。社交平台「詩詩酒樂園」版主。

sendccwong@gmail.com

文：黃詩詩

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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