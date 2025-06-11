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watch news：筆身上沐浴少女 向雷諾瓦致敬

【明報專訊】一些時裝和珠寶品牌會推出高級訂做時裝和高級珠寶系列，在設計上更講究工藝；而製筆專家Montblanc除了製作一般的書寫工具，每年也會推出High Artistry高級製筆系列，以精湛工藝和稀有材質製成極為限量的書寫工具。最新面世的Masters of Art Homage to Pierre-Auguste Renoir系列以法國藝術家雷諾瓦為主題，按他的藝術作品和風格製作成5款作品。「限量版4810支」向他的繪畫和素描造詣致敬，筆蓋和筆身均以橄欖木製作，靈感源自藝術家珍愛的橄欖樹林。筆蓋頂端的Montblanc標誌鑲嵌在群青色樹脂內，紀念畫家的一句名言：「某天早上，有人用完了黑色，改用藍色：印象派就這樣誕生了。」

「限量版888支」的靈感來自他在瓷器廠擔任瓷器畫匠的早期歲月；「限量版161支」則向藝術家的「珍珠時期」致敬，筆身以珍珠貝母鑲飾而成。《船上的午宴》是畫家在印象派時期的著名畫作，「限量版92支」便以此為靈感；至於「限量版8支」則是向另一傑作《浴女》致敬，純金筆蓋和筆身上的手繪漆藝呼應畫作色彩，每枚鋼筆上的設計細節均呼應畫家的一生。●

查詢：Montblanc 2320 9215

文：張曉冬

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相關字詞﹕高級製筆 High Artistry

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