明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第557期

Happy Pa Ma

華德物語：不在德國的日子

【明報專訊】大家好！

華德媽最近去了奧地利維也納，參與華德福教育的學術會議。半年前，當我得知可以在研討會上匯報後，我興高采烈地向家人宣布這個消息，希望他們在我不在德國的日子能夠照顧兩兄妹。沒想到在研討會開始前兩周，爺爺奶奶找到特價郵輪套票，表示他們也將離開德國，無法幫忙接送孩子。沒辦法，華德爸只能發揮他的「小宇宙」，和兩兄妹度過4天4夜。

爸爸擔起照顧孩子責任

雖然兩兄妹因為這次媽媽的工作行程感到不安，甚至有些分離焦慮，但當我離開後的第一個早晨致電給他們，孩子依然甜甜地接起電話。我們的對話是這樣的：

「親愛的小豬們，早晨啊！你們這麼早就起牀了？太棒啦！」

接電話的小豬華德說：「嗯，我聽到電話響起，知道是你打來的，只有我起來了，小豬（德樺）和大豬（華德爸）還在睡懶覺。」

然後華德就把爸爸和妹妹叫醒，他們如常地上學和上班，並沒有因為媽媽不在家而影響生活，而我也能專心地在外地工作。

這次會議的主題是人類智能（human intelligence），大會邀請了不少大學教授授課。然而，多數講座都一面倒地反對在教學中使用人工智能（artificial intelligence）。令我印象最深刻的是一名學者引用了著名電影《陽光兔仔兵》（Jojo Rabbit）作為例子。故事發生在二戰後期的德國，一名崇拜納粹的小男孩Jojo，甚至將「希特勒」幻想為他的朋友。但在參加希特勒青年團時，他遭到排擠，甚至誤用手榴彈傷害自己。從最初的盲目崇拜到後來的開始懷疑，Jojo才發現，自己深信不疑的世界其實只是虛妄。

勇於質疑 尋找答案

這名學者點出，成功的教育並非機械化地培養「成功的學生」，作為教師，我們的角色更像是「敲門人」，引導學生在學習過程中，不是盲目接受資訊，而是勇於質疑，自己去尋找答案，這才是教育的根本。

在此次會議中，我和另一名同事獲分配了一節時間，向聽眾介紹我們的研究項目——「復原力與教學」。前20分鐘內，我們向大家匯報了學術研究的理論架構和研究方法，接着在餘下的20分鐘內回答聽眾的提問。在場人士對我們的研究表達了濃厚興趣，並給予了正面的反饋。會議結束後，讓我們一直掛在心頭的大石終於放下。目前，這項計劃進展順利，我們有望在德國、荷蘭、巴西等地取得大學認可與研究批准，希望能在暑假後、新學期開始時正式展開問卷調查和實地訪談。

回顧這趟行程，雖然在學者的分享中，我和聽眾未能總結出許多實用方法來應用人工智能，這讓人有些忐忑，但它確實激發了我們的思考。至於答案，則交由我們自己去尋找——畢竟，人工智能已經深入社會各個領域，而教育界應該如何適應這場變遷呢？

文：華德媽

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第557期]

相關字詞﹕親子筆陣 華德媽 華德物語 Happy PaMa 教得樂 第557期

上 / 下一篇新聞