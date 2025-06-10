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Happy PaMa 教得樂 第557期

Happy Pa Ma

客座隨筆：「太空油」來勢洶洶如何應對？

【明報專訊】近年來，「太空油」這種新興毒品在年輕人間迅速流行，成為令人擔憂的社會問題。面對來勢洶洶的太空油，家長應該如何應對，才可以保護子女免受傷害和誘惑呢？

深宵外展隊接觸到不少曾吸食「太空油」的青少年，其中Toby（化名）本身有吸食電子煙習慣，在朋友慫恿下吸食「太空油」。Toby形容吸食「太空油」後的感覺類似醉酒，性慾會變得強烈，因此他經常在晚上邀請不同少女一起吸食，並進一步發生性行為。吸食「太空油」對他的身體也產生負面影響，例如記憶力下降，亦加強了他對「太空油」的渴望，在任何地方都想拿出來吸食。由於他低估了吸食「太空油」的危險，認為別人只會把他當作在吸電子煙，因此常於夜闌人靜時在街上吸食「太空油」。

吸食毒品 面對刑事審判

Toby家人發現他吸食「太空油」後，開始尋求社工協助，與此同時他在家樓下吸食「太空油」時被警察發現並拘捕，讓他終於意識到吸食毒品的嚴重後果。目前，Toby正接受社工跟進，並已立定決心不再吸食「太空油」，但他因吸食毒品需要面對刑事審判而感到十分困擾。

我們亦遇到一名青少年Tracy（化名），因為感情問題而吸食「太空油」，結果在神志不清下嘗試自殺。經過介入後，我們發現Tracy其實一直感到家人不關心自己，因此我們協助她與家人溝通，讓她明白家人對她的支持。後來，Tracy在輔導中透露吸毒可能源於情感問題，經過疏導後，她覺得其實不需要依賴毒品去「處理」相關問題，亦決定嘗試戒毒。

輕鬆話題入手 引導深入交流

深宵外展隊接觸的年輕人表示，販賣太空油的人通常會將不同的毒品混入煙彈，以加強成癮情况，使毒品生意持續發展。這種做法不僅增加了吸食者的依賴，還令他們更難戒斷，從而形成惡性循環，讓毒品交易更加猖獗。面對「太空油」的威脅，家長可以依從以下3個方法，減低其傷害子女的風險：

1. 開放的對話

家長應與子女友善對話，了解他們的想法和感受，讓子女明白家人對自己的關心與支持，減少接觸毒品的誘因。注意對話的方式，青少年可能不喜歡家長過於直接提問或者「說教」，可以從輕鬆話題入手，逐漸引導至更深入的交流，讓孩子知道家長是可以信任的對象，無論他們遇到什麼問題，都可以坦誠說出來，家長會和他們一起面對。

2. 提供健康環境

家長應鼓勵子女參加有益身心的活動，讓他們接觸正面的同儕群體，建立良好的社交圈子，遠離不良影響。

3. 及時介入

如果發現子女有異常行為，應及時關心並尋求專業幫助，這能讓子女感受到支持與安全感，讓他們知道有解決方案。

家長的陪伴與關愛是減少子女接觸毒品的關鍵，與其窮盡力量去叫年輕人戒除毒害，倒不如在他們面對壓力及難題時，在他們身邊給予足夠的支持及支援網絡，撕碎毒品偽裝排難解憂的「糖衣」。

文：馮智傑（香港中華基督教青年會荃灣會所深宵青少年服務助理主任幹事）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第557期]

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