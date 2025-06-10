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Happy PaMa 教得樂 第557期

Happy Pa Ma

國際親子台：什麼是學習？

【明報專訊】雪雪（大女兒）的學校非常重視孩子的全人發展。學生中若有學科成績好，會有獎勵；同樣地，術科成績或體育表現好，也有同樣的獎勵。而且，學校認為游泳是求生本能，所以每星期除了兩節體育課外，還有游泳課。學校的角度認為這不是一項才藝，而是本能。

每年學校都設有水運會，並在上課時間舉辦全校小鐵人賽，作為均衡學習歷程一部分。其中一個學校傳統，是每個學生（除了身體有特殊狀况外）到六年級時，必須徒步上高山 ，要成功攀越高峰才能畢業。孩子需由升六年級的暑假開始，每月接受爬山訓練，以便學期末時可以全班成功攻頂。我不時在周末看見小朋友在練習行山，風雨無阻，防水衣服與背包是他們的必要裝備之一。

刻苦訓練背後 是勇氣與毅力

到升上中學，學校還會有橫渡日月潭，以及環島單車遊，雖然我也會暗暗替不愛運動的雪雪叫苦，但心底裏還是很感謝學校這些訓練，因為我深知道堅持完成每一次登山、每一次小鐵人、每一次環島單車、每一次渡海泳……都是成長的一件大事。特別是當我們埋怨新一代沒有恆心、做事容易放棄時，這些刻苦訓練背後，都是勇氣與毅力。這既是一次增強自信的機會，也是挑戰自己的青葱歲月。

上月雪雪的中學師兄師姐在參加環島單車遊時，其中一個小隊發生了交通意外，有一輛逆向行車的車輛，撞傷了7名學生，其中一人重傷。事後有很多人出來講話，有些說法是：「為什麼學校要辦這種活動？」、「這麼危險，為什麼要讓學生騎車環島？」

學校環島遊生意外惹爭議

坦白說，少做少錯的方法大概人人都會，但難得學校出心出力，帶學生把教室搬到社會現場，把教育行動付諸實行，事實上，大家都有充足安全訓練，也有專業教練帶領。不幸的事情發生要指摘的，不應是帶孩子踏上成長之旅的教育者，而是逆線行車的鹵莽駕駛者。

追夢的過程，雖然絕不應用意外或血水換來成長。但既然意外發生了，如何面對也是一種學習。中學、小學部都有自發及校方舉行的慰問及支持行動，有心意卡有絲帶。師長也有作危機、安全，以及生死教育，並提供心理輔導友援。在我們看來，這些才是真正的學習。

深願受傷的師兄師姐早日康復，往後的行程也平平安安，在追夢的過程中勇往直前。用努力與汗水堅持下去的經驗，將會受用一生，更勝讀萬卷書。

文：Hello Bonnie

作者簡介：修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌：FB.com/hellobonniemami

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[Happy PaMa 教得樂 第557期]

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