教大GPS：處理非華語家長及教師的請求（下）

有就讀基督教幼稚園的非華語幼兒，他們的家長基於宗教原因，向學校申請幼兒不用上聖經課。但教師認為，學校開宗明義是以基督教理念辦學，家長報讀時應清楚知道，因此拒絕申請。

教師提出的理由相當合理，不過，作為主流的我們可反思，是否忽略了非華語家長為幼兒選讀主流學校所面對的困難？在考慮宗教、地區、學校成績等條件外，他們心儀的主流學校數量是否足夠？本地的辦學團體很多都是天主教或基督教，而伊斯蘭教、錫克教的卻寥寥可數。香港的基督教徒數量比伊斯蘭教徒多，而基督教學校的數目遠超伊斯蘭教學校。可見，如果非華語家長要兼顧就近入學，可選擇的學校是極為有限的。

鼓勵家長讓幼兒接觸不同宗教

反過來說，教師鼓勵家長讓幼兒認識基督教，也未嘗不可。香港的非華語人士普遍對其他宗教持開放態度，例如：錫克教徒會到印度教寺廟、基督教教堂參觀。而且，耶穌（爾撒）也是伊斯蘭教的其中一位先知，基督教與伊斯蘭教是有關聯的。因此，教師建議家長給予幼兒接觸不同宗教的機會，拓闊視野，也很合理。

另一個例子，有巴基斯坦裔教師請求校長准許她在伊斯蘭教的主要節日（例如開齋節）休假。但校長認為，教師在農曆新年已經放假，再者，新年期間根本沒有學生，要求教師在新年期間回校工作，好讓她在開齋節休假，並不可行。

然而，香港公眾假期的設定是受到華人與基督教文化影響，如聖誕節在大陸與台灣都不是假期。非華語人士盼望可慶賀自己文化的節日，就像海外華人想在農曆新年放假慶祝一樣，旨在傳承文化。在香港，有些學校會把教師發展日定於非華語文化的主要節日，如排燈節，讓非華語家庭可休假慶祝。

值得注意的是，有些國家（如澳洲）的少數族裔是原住民，他們會享有某些權利保障。但香港的非華語人士一般只是移民，因此，他們需要接受香港的習俗常規，包括公眾假期。此外，不少校長都相信，對待華語與非華語教師應一視同仁，全體教師皆有相同休假日數。即使非華語教師可在非華語節日放假，也需補回工作日數。

溝通理解 訂合情合理解決方案

當非華語人士的請求打破我們慣常的做法時，我們應予拒絕，還是需要透過改變慣例，以作出文化回應？也許沒有明確的答案。但可以肯定的是，校方應多了解非華語文化，有助反思主流的既定想法。另一方面，非華語人士也要尊重學校的規範，透過溝通理解，從而找出合情合理的解決方案。

文：林浩昌（香港教育大學幼兒教育學系助理教授）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

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[Happy PaMa 教得樂 第557期]