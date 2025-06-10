升學攻略．幼稚園及小學篇：自行分數不高 入荃官小機會微

答◢香港官津小學的自行分配學位制度是用分數的多少來決定你所選小學的入讀機會。如果你心儀小學是非常受歡迎，而你女兒的分數又不高，她獲取錄的機會便不大。如果用世襲超收來排位，荃灣官立小學和香港浸信會聯會小學在62校網18間小學中排名分別為第1和第4，你女兒如果只有15分，獲取錄的機會不大，可以考慮選報天主教石鐘山紀念小學、深井天主教小學及寶血會伍季明紀念學校。

讀學之園 利升直資私小

問◢家有一女一子，大女即將在家附近讀PN（學前班）。我們目標小學是直資/私立類別，所以想為她考私立獨立幼稚園，K1趕不及便K2轉校。如果國際英文幼稚園（St. Catherine's International Kindergarten）和學之園幼稚園暨雙語幼兒園，請問哪一間比較有利考直私？應該選英粤班還是英普班較好？

答◢St. Catherine's和學之園都是家長超喜歡的幼稚園，前者以兒童為中心，重視5C，分別是溝通（communication）、協作（collaboration）、批判思考（critical Thinking）、創意（creativity）和關愛（compassion）；後者則重視小朋友「喜愛探究」、「主動學習」和「追求卓越」。在兩校的網頁中，St. Catherine's沒有列出學生升上哪些直資和私小；學之園則有，當中不少小朋友升上知名的直資私小。從這個角度，可以考慮學之園。當然，選擇幼稚園除了升學，還應留意該校是否適合女兒的性格。

博康、雋樂教師有耐性

問◢女兒比較內向、怕生，明愛沙田幼兒學校及真理浸信會榮光幼兒園哪一間較適合她？兩間的評級如何？想找一間教師有愛心和耐性的幼稚園，沙田區還有什麼選擇呢？

答◢參考教育局評核報告，本人給明愛沙田幼兒學校的排名（從A++到A-）為最高的A++，而真理浸信會榮光幼兒園的排名為A。沙田還有兩間A++幼稚園，分別為新界婦孺福利會博康幼兒學校，以及香港基督教服務處雋樂幼稚園（沙田），兩間教師都有愛心和耐性，值得考慮。

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者

（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

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[Happy PaMa 教得樂 第557期]