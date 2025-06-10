或許這可追溯到「遠古」年代，蘇菲媽也只是出身小康之家，兒時生活所需不缺，但那不切實際卻令人有一陣快感的東西，母親堅決不買，但也不阻止孩子自己掏腰包買。這花錢哲學自然也應用在蘇菲成長路上。

從日常物品發掘玩樂趣味

簡單的快樂不花錢。一般嬰兒小孩對萬物皆好奇，「玩具」這概念也無非是照顧者傳遞教導才得以明白。因此，蘇菲媽喜歡以家中便宜而安全的物品，如膠紙、廁紙、橡筋、用剩的單面廢紙、文具、冰粒、衣夾、衣架、已損壞的鐘和收音機等給蘇菲玩耍，而不肯花錢買那些預設玩法的盒裝玩具。即使附近商場那間超級大型玩具連鎖店每天向我們招手，蘇菲媽也提醒蘇菲只逛不買，因為家中好玩的東西多的是。這做法原來不止慳錢，也能啟發孩子想像和創造力，更重要是培養了她從日常物品找出玩樂趣味，也給予了她今日從無聊單調生活中找樂子的能力。

用有限資源帶來最大滿足

人生永遠要面對有限資源不能滿足的無限欲望。蘇菲最渴望買的東西是書，那是圖書館也沒有的小說。因此，每次進入書局，我都會告知她買書的配額，例如最多3本。於是，蘇菲開始她痛苦又認真的選書過程。整個過程可以歷時2小時，由10多本書篩到只剩5本，這時候的抉擇更困難，她也更認真挑選。我這段時間就可安心看我的書，最重要是過程中完全不加意見，不去理會她選的書是否合適、性價比如何等，反正，這就是機會讓蘇菲學習如何使用有限資源帶來最大滿足。她也試過選錯，也試過買了書籍或東西而後悔。這不陌生，反正成年人也如是。至少，她得為自己決定負所有責任，當下次有買東西配額時，她會長點智慧如何選擇最合自己用的。

培養個人財產概念方面，當蘇菲開始有零用錢時，要學習好好經營和管理自己的財產，同時，也要讓她明白每個人對自己的財產有支配權和使用權。她辛苦儲起的錢，要買什麼媽媽覺得不切實際的「嘥錢野」，便由她吧﹗

自我支配財產 不一定要分享

蘇菲媽和蘇菲的錢不混淆。只要協議好零用錢數目，各人就自行管理財產，蘇菲媽高興就送她喜歡的東西，不買也是蘇菲媽使用自己財產的自由。同樣，蘇菲喜歡的就請媽媽吃自己買的朱古力，但蘇菲一樣有對自己財產的支配權，不喜歡也不用跟家人朋友分享自己的東西。這樣看似很冷漠，但在理財觀念的培育上，卻很重要。况且，我們得弄清是否教出一個冷漠的孩子，從來不是孩子是否願意分享個人財物的問題。

曾經因為不能為蘇菲提供足夠經濟支持而內疚，但今天看到蘇菲有能力為自己經濟狀况自行籌謀打算，這又比有充裕經濟條件更好。當然，蘇菲最希望的情况是相反的。

文：蘇菲媽

作者簡介：中學副校長，女兒蘇菲中學畢業後負笈英國牛津大學。深切體會培育子女的迷惘，有意栽花花未必發，也非無心插柳柳能成蔭。如今借位分享蘇菲成長路，希望同思貼地教育。

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[Happy PaMa 教得樂 第557期]