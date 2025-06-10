仁濟隨筆：幼兒口肌與吞嚥

學前兒童的口肌發展和吞嚥能力

1. 感覺階段：在嬰兒早期，嬰兒通過含吮行為探索他們的口腔。這個階段對於發展口腔的感覺意識和運動控制至關重要。

2. 口腔反射：嬰兒出生時具有吸吮和尋找反射等原始反射動作，這對於餵養至關重要。兒童口肌發展需要經過多番探索，才能夠發展出更多自我控制的口腔運動。

3. 口腔運動控制：隨着兒童的成長，他們對嘴唇、舌頭和下顎運動的控制變得更加精細。這些發展對於言語表達、咀嚼和吞嚥至關重要。

影響口腔肌肉活動的因素涉及面部和口腔不同部位的複雜互動。以下是一些可能影響口腔肌肉活動的面部或口腔部分：

．唇肌肉強度和靈活度

．舌肌肉協調

．顎的開合和側向運動

．牙齒位置和咬合

．顎（硬顎和軟顎）的協調運動

．頰部肌肉的強度和協調

口腔肌肉活動不協調 致吞嚥問題

兒童口腔肌肉活動協調出現障礙可能導致吞嚥問題，包括以下幾個方面：

1. 吞嚥困難——口腔肌肉無法有效協調：

如果口腔肌肉的協調受損，可能導致吞嚥動作不順暢。這可能表現為食物或液體在口腔中停滯或無法順利通過咽喉。

2. 咀嚼問題——口腔肌肉力量不足：

靈活度不足夠或較弱的口腔肌肉可能導致咀嚼困難，使兒童難以有效地將食物咀嚼成適合吞嚥的大小和質地。

3. 口腔敏感度異常：

口腔內的感覺異常可能導致兒童對於食物口感不適應，這可能影響他們對食物的咀嚼和吞嚥。

4. 食物選擇問題：

口腔肌肉活動異常可能會導致兒童選擇特定口感或質地的食物，這可能導致他們在進食其他類型的食物時，出現吞嚥困難。

治療方法：

1. 言語治療：

言語治療師透過遊戲，讓兒童使用口肌治療玩具，如吹肥皂泡、咬牙棒，訓練面部、口部、唇、下顎及咀嚼肌肉。針對口腔肌肉常見的訓練有：舌頭抵抗練習、唇部閉合練習、吹氣膨脹頰部但不讓其外漏等。

2. 餵養治療：

職業治療師和言語治療師通常會合作解決餵養挑戰。策略可能包括調整食物質地，姿勢技巧和口腔運動練習，以增強吞嚥技能。

文：鄭佳敏（仁濟醫院學前支援服務隊言語治療師）

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[Happy PaMa 教得樂 第557期]