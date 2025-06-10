明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第557期

Happy Pa Ma

超人DadDad：PISA來了！香港家長學童如何得益？

【明報專訊】每3年舉行1次的「國際學生能力評估計劃」（PISA），由經濟合作與發展組織（OECD）主辦，將於2025年再次舉行。這項涵蓋全球超過80個國家、針對15歲學生的評估，重點不只是排名，更是讓我們反思孩子在21世紀應具備的能力。香港學生在PISA的成績向來優異，但除了分數，我們還關心孩子是否具備解難能力？能否在數碼世界中學習？是否仍保持對知識的熱情？

給香港家長4大啟示

能力比成績更重要：

PISA着重應用知識，如運用數學解決生活問題、理解長文、做出科學推論。這提醒我們，孩子真正的學習成果，是如何獨立思考與靈活運用，而不僅是考試表現。

家長參與影響深遠：

研究指出，家長若常與孩子談學習、一起閱讀，能提升其學習動機與成效。真正的支持，不只是補習與追問成績，而是成為孩子學習旅程的伙伴。

關注心理與社交發展：

PISA亦關注學生情緒、學習動機及自我管理能力。OECD指出，心理健康與良好人際關係有助面對未來挑戰。對香港家長而言，這是溫馨提醒：成績之外，孩子的內在力量也很重要。

數碼素養的新挑戰：

PISA 2025將強調「數碼學習能力」。懂得分辨資訊，有效運用科技是關鍵競爭力。雖然家長未必是科技專家，但可鼓勵孩子善用數碼工具，成為負責任的使用者。

對香港學童的潛在好處

減少應試壓力，鼓勵全人發展：

PISA重視解難與跨學科能力，有助減少「填鴨式教育」的影響，讓學生有更多空間培養興趣與創意。

拓展視野，連結國際：

透過PISA，學生可了解自己在全球同齡人中的表現，並從他國教育制度中得到啟發，如芬蘭重素養、日本重自主學習等。

為教育政策提供依據：

PISA結果有助政府檢討教育方向，學生參與本身就是推動教育改善的重要一環。

從分數走向能力：

PISA不只是測驗，更是反思教育與家庭角色的機會。家長可思考：我們是否讓孩子有發問與探索的空間？是否重視他們的情緒與自信？是否支持他們在數碼世界中正確學習？

只要我們願意放下對分數的執著，與孩子一起走進以能力為本的學習時代，PISA將成為提升家庭教育的珍貴契機。如欲了解更多資訊，可瀏覽官方網站：pisa.hku.hk/zh

文：陳顯庭（Rio Chan）

作者簡介：註冊社工、註冊教師，育有兩名兒女，女兒有ADHD傾向。過往於NGO工作十多年，大部分時間服務SEN兒童及其家庭，是一名努力追尋夢想的爸爸及繪本作家，曾出版兩本繪本著作——《走進森林的刺寶寶》及《我是閃電蛙》。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第557期]

相關字詞﹕親子筆陣 名人KOL 陳顯庭 超人DadDad Happy PaMa 教得樂 第557期

上 / 下一篇新聞