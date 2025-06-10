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Happy PaMa 教得樂 第557期

Happy Pa Ma

親子筆陣．閱讀的幸福：說話像河流

【明報專訊】我當校長前是一名語文教師，因此有許多機會跟言語治療師合作，從而了解到孩子原來有很多不同的言語治療需求。曾有一名有嚴重言語障礙的學生，說話不論發音、語速、流暢度都有明顯困難，因此使他表達缺乏自信。當信心愈薄弱，話語就愈容易卡在舌尖，吐出來的字句猶如沉重石塊，令人難以理解。而當他發現自己表達不清時，焦急情緒更使言語支離破碎。我用了很多時間去細心聆聽，運用言語治療師指導的技巧去支持鼓勵他，他逐漸掌握他說話的內容，他也學會以緩慢而穩定的節奏重建自信。

有時湍急有時停滯 接納自己獨特節奏

《我說話像河流》（I Talk Like a River）是加拿大詩人喬丹．史考特（Jordan Scott）根據自身童年經歷創作的繪本，故事描述一名口吃男孩在言語表達上的掙扎。由於是作者的自身經歷，所以當他刻劃言障孩子說話困難的情况時，特別能具體呈現。如老師要求他回答問題時，作者用文字具像化地表達出口吃孩子的感受：「他們看不見/我嘴唇伸出來的松樹/只有看到舌頭。」配合圖像的展現，我們完全感受到孩子的舌頭如何被纏着，不能發聲，旁人卻不能明白的心理狀態，同學的異樣眼光更讓他感到孤立。直到父親帶他到河邊，並告訴他：「你說話就像河流。」男孩觀察到河水有時湍急、有時停滯，如同自己的言語流動，從而學會接納自己的獨特節奏。

有言語障礙的孩子除了要應付學習上的挑戰外，更需要面對社交上的壓力。口吃或發音問題往往外顯易見，我們須好好營造他和同儕的互動環境，避免因誤解而引發嘲笑或刻意模仿，使他感到自卑、退縮，甚至拒絕溝通。

「我聽懂了」 滋養孩子信心

這些孩子面對成長路途佈滿荊棘，我們需要給予他們更大的支持。初遇那名學生時，我未能完全理解他的話，只可以耐心傾聽，不打斷他，也不急躁，鼓勵他放心慢慢說，用眼神或點頭表示理解，讓他感受到他的說話是能「被聽見」的。可能是我習慣了的緣故，也可能是他一直在進步，我們逐步建構出獨特的溝通頻率──他愈敢於表達，我愈能理解；而我每句「我聽懂了」的回饋，又反向滋養他的信心。

孩子雖然在言語表達上有些缺失，但我們更要強調他本身的優勢。當時我正籌組校內舞龍隊，特意邀請四年級的他擔綱龍頭角色，儘管年幼，但他挺拔身形與專注神態完美駕馭這項需要力量與節奏感的任務。當他高舉龍首帶領隊伍穿梭操場，同學們的驚歎與掌聲，讓他找到自己可以發光的地方，也讓同學能用欣賞的目光療癒他的心靈。

《我說話像河流》提醒我們，言語障礙者的困境不只源於生理限制，更來自社會對「流暢」的單一標準。成人的角色不是「矯正」孩子以符合常規，而是與他們共同創造一個能包容「不同聲音」的世界──就像河流，或急或緩，皆是自然的韻律。我們對差異的接納，決定了每一個孩子能否在自己的節奏裏，找到自由的聲音。

文：何彥輝

作者簡介：現為港澳信義會小學校長，20多年來，倘佯在故事的懷抱中的教育工作者。一直用心推動兒童文學在學校的發展，相信文學的力量能在孩子的成長中留下真、善、美的痕迹。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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