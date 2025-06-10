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Happy PaMa 教得樂 第557期

Happy Pa Ma

DIY：父親節親手做愛心便當 貓咪笑臉飯糰 讓爸爸甜在心

【明報專訊】不少爸爸工作忙碌，午飯時間也只能匆匆吃個快餐填肚。小朋友們雖然未必懂得下廚，但仍可以在大人協助下製作一個有菜有肉有飯糰的愛心冷便當，慰勞一下爸爸。冷便當的好處在於毋須翻熱，只要放在雪櫃，爸爸便可隨時拿出來品嘗，讓他在繁忙的工作中，也能找到一絲甜意！

文︰顏燕雯

圖：曾憲宗

小模特兒：蔡詠月&爸爸

示範：Miss Blue@嵐天教室

◆食材：可生吃的新鮮蔬菜多款、煙三文魚、魚餅、腸仔、紫菜、白飯、醬油

◆用具：便當盒、剪刀、木筷子或木茶匙、油掃、小刀、紫菜圖案切割器、小型模具、卡通小籤、錫紙托盤

◆製作方法

(1)把白飯搓成2至3個貓咪頭模樣的飯糰。想飯糰更結實，可趁飯還暖的時候製作，並用保鮮紙包裹協助塑形。

(2)餘下的白飯搓成1、2個三角形傳統飯糰形狀。

(3)剪一條長方形紫菜，黏在三角形飯糰正中央。

(4)用紫菜圖案切割器在紫菜上切下貓咪眼、鼻和鬚等圖案。如沒有切割器，也可用剪紙方法完成。

(5)用木筷子或木茶匙協助，把貓咪眼、鼻和鬚等紫菜圖案黏在貓咪頭飯糰適當位置。

(6)用油掃把醬油掃在貓咪飯糰上，圖案可隨意設計。

(7)把卡通小籤插穩在飯糰上。

(8)在成人協助下，煠熟魚餅及腸仔。腸仔切半後底部切成十字，再煠便成為八爪魚形狀。

(9)把新鮮蔬菜洗淨或煠一煠，粟米心等可切成小份。甘筍可用小型模具切出星星等不同形狀。

(10)把大塊的新鮮蔬菜放於便當底部。

(11)逐一放進飯糰。

(12)三文魚捲成花朵形狀再放進便當。

(13)把其他食材都放入便當中，其中含有油分的魚餅和腸仔，可先用錫紙托盤盛載，以免油分浸出。完成

[Happy PaMa 教得樂 第557期]

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