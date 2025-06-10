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Happy PaMa 教得樂 第557期

Happy Pa Ma

本周FOCUS．採訪手記：向全職爸爸致敬

【明報專訊】湊細路，從來都不是一件容易的事，上期封面故事便赤裸裸地揭示了全職媽媽的育兒辛酸。雖說時代進步，但有些傳統觀念還是難以改變，包括大家仍然會覺得，寶寶的主要照顧者應該是媽媽，爸爸願意成為副手，就已經需要大大力嘉許了。若然這樣的話，那今期封面主角Derek，就絕對值得獲頒一面獎牌！

堅持自己照顧孩子 是愛也是責任

28歲當爸的Derek，由兒子Miles出生的第一天起，便捨棄事業，轉做全職爸爸，一做10年，尚未言休。其實以夫妻倆的收入，大可聘請傭人幫忙照顧孩子，但Derek卻堅持自己「攬上身」，是愛，也是責任，「是我帶兒子來到這個世界的，我找不到任何理由，要把照顧的責任，交給其他人」。

別誤會，Derek並非要貶低雙職父母，只是感恩，他自己不論在性格或家庭經濟上，都符合做全職爸爸的條件，加上背後有太太的認同和支持，所以可促成美事。

記者初次跟Derek見面，第一個印象是覺得他很cool，甚至有點惡；但交談久了，加上仔細閱讀了他在臉書專頁「遇。爸︰一個全職爸爸的奇妙之旅」的每一條帖文，從字裏行間的溫度，便知道，他徹頭徹尾是一個暖男爸爸。想知更多這名全職爸爸的心路歷程，請細讀今期的封面故事。

父親節快到，記者在此送上由本地音樂唱作人歐陽德輝特意為Derek父子作曲、填詞的《陪我》（rb.gy/r3myp2），讓Derek和Miles的美妙歌聲，滋潤天下一眾爸爸的心靈。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第557期]

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