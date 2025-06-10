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交通選擇：指定日子搭寵物巴士入愉景灣

【明報專訊】度假式住宅區愉景灣一直致力營造人寵共融的生活環境，最近亦聯同九巴於指定日子推出全新的寵物巴士路線PBD1和PBD2，分別由將軍澳和屯門出發，終站為愉景灣愉景廣場，途經中央公園、愉景北鐘樓、心鎖長廊及海濱禮堂等地點。

此外，愉景灣亦精心為寵主和毛孩準備了一系列配套活動。在指定周日，愉景廣場將化身充滿異國風情的露天夜市，集合逾60個特色小店，販售各式手作、寵物用品等。廣場外的草地上更特設了毛孩專區，有專屬遊樂設施供狗狗自由奔跑玩耍。此外，寵主亦可選擇在中環三號碼頭乘搭渡輪到愉景灣。

輕鐵周末假日試「貓狗同行」

除了九巴的寵物巴士，寵主也可根據需要考慮其他出行方式：

輕鐵：港鐵上月開始推行為期兩個月的「貓狗同行」試行計劃，允許貓狗主人在周末及公眾假期攜帶愛寵乘坐輕鐵。寵主可為貓、狗購買一張價值$99的「貓狗同行證」，一個月內可無限次使用，但寵主仍需額外支付個人車費。貓狗必須放入寵物專用袋並完全覆蓋，且尺寸有嚴格限制，寵物袋長闊高相加尺寸總和不能超過170厘米，而任何一邊長度不得超過130厘米。

的士：每隻寵物加收$5，但司機有權拒載，且可能會收取額外清潔費（約$200）。

渡輪：現時本地不少離島及港內線渡輪均允許乘客攜帶寵物登船，但一般要求寵物繫上牽繩或放入籠內，並在放置於指定區域如第一排。●

愉景灣寵物巴士

日期：9月14日、10月12日

費用：$68（1人1寵）、$136（2人1寵）

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