毛孩搭專屬巴士遊車河 新線玩轉馬灣、西九

「寵物巴士團」實行至今約8個月，經歷了多次調整，最近推出了全新路線安排，以西沙GO PARK、西九文化區、北角東岸板道及馬灣四大寵物友善地點為主要目的地。為覆蓋更多區域，九巴還新增不少上落客點，例如堅尼地城、西營盤、啟德和青衣等，對於喜歡帶着毛孩周末出行的寵主來說是個好消息。

1人1寵$60 中途站無限次上落

在Instagram上擁有逾11萬粉絲的柴犬網紅阿豆（@shibabeany），其主人Kaman就經常在周末帶阿豆外出遊玩。乘搭寵物巴士團，1人1寵的票價只需$60，而2人1寵只需$90，加上可在中途站無限次上落車，相比的士，確實減輕了出遊開支。

不過，隨着新路線增加，一些舊有路線亦被整合刪減。以往周末兩日營運的巴士路線相同，經最新調整，原先在周六、日來往中環至馬灣的PB2，現只於周日行駛，路線亦改為PBS2。同時新增逢周六往來荃葵青及馬灣的PBS1路線，以滿足不同地區寵主的需求。各位寵主帶毛孩出行前，記得仔細檢閱路線、日期和時間。

出發前，不要忘記先透過「App 1933」購票，只需在主頁點擊「寵物巴士」，再選擇路線、日期和票價，即可付款。購票後，寵主會收到一張電子憑證，上車時只需向司機出示便可。

和其他狗狗保持距離 免鬧脾氣

一切準備就緒，我們就和阿豆一起從荃灣乘PBS2，向馬灣進發！PBS2從早上10時營運至晚上6時，循環行駛中環至馬灣。Kaman跟阿豆一起乘搭過寵物巴士8、9次。她表示，雖然巴士有時不太準時，但整體體驗還是不錯，只遇過1次「脫班」情况。她建議寵主和毛孩提前5至10分鐘到達車站等待，避免錯過班次。此外，上車前需留意巴士的行駛方向，以PBS2為例，除荔枝角站外，往中環和往馬灣方向的巴士都在同一車站位置上落客，所以大家上車前務必分清行駛方向，以免搭錯車，白白浪費寶貴遊玩時間。

Kaman表示，有些狗狗一上車就興奮得四處跑，但作為懂事的毛孩家長，要記得讓牠乖乖坐好，和其他狗狗保持安全距離，這樣牠就不容易鬧脾氣。狗狗寵主也要注意，巴士後排及上層後排是貓貓專屬座位，不要亂坐。而根據寵物巴士乘搭守則，所有毛孩全程要待在寵物包或籠子裏，又或繫上牽繩。

轉眼間，巴士就抵達了近期大熱景點——馬灣。經活化的馬灣公園第二期「馬灣1868」被譽為港版「意大利五漁村」，而名字中的「1868」正是源自馬灣島的悠久歷史。馬灣島自古以來是海上絲綢之路的重要節點，連接珠三角與海外貿易的樞紐。1868年，清朝更在此設立海關，「馬灣1868」正是銘刻這座島嶼深厚的歷史印記。

馬灣七彩小屋打卡 面朝大海歎啡

遠遠望去，由舊村屋改造而成的彩色小屋錯落有致，宛如童話世界。部分牆壁上更有9名本地、內地與國際藝術家創作的生動壁畫，絕對是打卡的最佳景點。馬灣本身屬寵物高度友善地點，不少餐廳均歡迎毛孩入座，例如位於馬灣1868入口處的咖咖店「Heato × Phare」，主打咖啡及全日早餐，從醇厚的espresso到綿密的奶香latte，總能找到心頭好；加上這家店設在一間天藍色小屋裏，外觀鮮艷奪目，配上隔壁店舖外牆模仿《戴珍珠耳環的少女貓》的藝術壁畫，構成了一道亮麗風景。更棒的是，店外還設有海景座位，面對壯麗的汲水門大橋，在此伴着毛孩品嘗咖啡，微風輕拂，海景盡收眼底，十分悠閒。

西九草地盡情奔跑 漫步海濱長廊

告別充滿藝術氣息的馬灣1868，繼續乘坐PBS2來到第二個站點——西九文化區。這裏擁有大片綠意盎然的草坪和寬廣的公共空間，為狗狗提供了一個可以拔足奔跑和玩耍的天地。阿豆一到這裏，就立刻興奮地在草地上撒歡，盡情釋放活力。藝術公園和海濱長廊的各個區域都歡迎寵物進入，但最受歡迎的莫過於專設的寵物區。 在這個區內，狗狗都可解除束縛，毋須繫上牽繩，自由自在地奔跑玩耍。狗狗放完電，寵主還可帶牠們沿海濱長廊漫步，人寵一同欣賞維港靚景。●

● 小貼士

上車前散步、備玩具減壓

帶狗狗出門搭乘交通工具，事前需細心規劃，以確保旅程順利愉快。首先，為減輕狗狗上車前的壓力和避免在車廂便溺，建議出門後先帶狗狗到附近散步，讓牠充分聞下環境、放鬆心情、如廁。

可考慮穿上寵物尿片

如果擔心狗狗在車廂內控制不住，可考慮為牠穿上寵物尿片。由於牠們在陌生或移動的車廂中可能會感到不安，像阿豆一樣，牠會緊貼主人身旁，尋求安全感。Kaman建議寵主可帶備狗狗常玩的玩具，讓熟悉的玩具氣味降低牠緊張的情緒。

此外，必須預先了解並遵守各公共交通工具的寵物乘搭守則， 一般公共交通工具均要求寵物安置於寵物袋、籠內或繫上牽繩，因此提前讓狗狗熟悉這些裝備是必要的。例如在寵物袋或籠內鋪上狗狗平日使用的墊子、氈子，增加舒適感和熟悉度。

文：陳真紀

編輯：梁曉菲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com