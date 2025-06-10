明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
專題

FEATURE

毛孩搭專屬巴士遊車河 新線玩轉馬灣、西九

【明報專訊】帶毛孩跨區或過海，交通問題確實令寵主頭痕，每次預約網約車或的士也非長遠計。幸好近年香港各公共交通工具逐漸為寵物打開大門，巴士、輕鐵、部分渡輪航線都歡迎毛孩乘搭。港鐵5月推出周末期間限定的「貓狗同行」試搭輕鐵計劃；九巴去年尾亦推出「寵物巴士團」，在周末及公眾假期提供多條路線，連接各大寵物友善熱點，讓寵主不僅能輕鬆攜帶毛孩往返，還能享受中途無限次上落車，提升行程的彈性。

「寵物巴士團」實行至今約8個月，經歷了多次調整，最近推出了全新路線安排，以西沙GO PARK、西九文化區、北角東岸板道及馬灣四大寵物友善地點為主要目的地。為覆蓋更多區域，九巴還新增不少上落客點，例如堅尼地城、西營盤、啟德和青衣等，對於喜歡帶着毛孩周末出行的寵主來說是個好消息。

1人1寵$60 中途站無限次上落

在Instagram上擁有逾11萬粉絲的柴犬網紅阿豆（@shibabeany），其主人Kaman就經常在周末帶阿豆外出遊玩。乘搭寵物巴士團，1人1寵的票價只需$60，而2人1寵只需$90，加上可在中途站無限次上落車，相比的士，確實減輕了出遊開支。

不過，隨着新路線增加，一些舊有路線亦被整合刪減。以往周末兩日營運的巴士路線相同，經最新調整，原先在周六、日來往中環至馬灣的PB2，現只於周日行駛，路線亦改為PBS2。同時新增逢周六往來荃葵青及馬灣的PBS1路線，以滿足不同地區寵主的需求。各位寵主帶毛孩出行前，記得仔細檢閱路線、日期和時間。

出發前，不要忘記先透過「App 1933」購票，只需在主頁點擊「寵物巴士」，再選擇路線、日期和票價，即可付款。購票後，寵主會收到一張電子憑證，上車時只需向司機出示便可。

和其他狗狗保持距離 免鬧脾氣

一切準備就緒，我們就和阿豆一起從荃灣乘PBS2，向馬灣進發！PBS2從早上10時營運至晚上6時，循環行駛中環至馬灣。Kaman跟阿豆一起乘搭過寵物巴士8、9次。她表示，雖然巴士有時不太準時，但整體體驗還是不錯，只遇過1次「脫班」情况。她建議寵主和毛孩提前5至10分鐘到達車站等待，避免錯過班次。此外，上車前需留意巴士的行駛方向，以PBS2為例，除荔枝角站外，往中環和往馬灣方向的巴士都在同一車站位置上落客，所以大家上車前務必分清行駛方向，以免搭錯車，白白浪費寶貴遊玩時間。

Kaman表示，有些狗狗一上車就興奮得四處跑，但作為懂事的毛孩家長，要記得讓牠乖乖坐好，和其他狗狗保持安全距離，這樣牠就不容易鬧脾氣。狗狗寵主也要注意，巴士後排及上層後排是貓貓專屬座位，不要亂坐。而根據寵物巴士乘搭守則，所有毛孩全程要待在寵物包或籠子裏，又或繫上牽繩。

轉眼間，巴士就抵達了近期大熱景點——馬灣。經活化的馬灣公園第二期「馬灣1868」被譽為港版「意大利五漁村」，而名字中的「1868」正是源自馬灣島的悠久歷史。馬灣島自古以來是海上絲綢之路的重要節點，連接珠三角與海外貿易的樞紐。1868年，清朝更在此設立海關，「馬灣1868」正是銘刻這座島嶼深厚的歷史印記。

馬灣七彩小屋打卡 面朝大海歎啡

遠遠望去，由舊村屋改造而成的彩色小屋錯落有致，宛如童話世界。部分牆壁上更有9名本地、內地與國際藝術家創作的生動壁畫，絕對是打卡的最佳景點。馬灣本身屬寵物高度友善地點，不少餐廳均歡迎毛孩入座，例如位於馬灣1868入口處的咖咖店「Heato × Phare」，主打咖啡及全日早餐，從醇厚的espresso到綿密的奶香latte，總能找到心頭好；加上這家店設在一間天藍色小屋裏，外觀鮮艷奪目，配上隔壁店舖外牆模仿《戴珍珠耳環的少女貓》的藝術壁畫，構成了一道亮麗風景。更棒的是，店外還設有海景座位，面對壯麗的汲水門大橋，在此伴着毛孩品嘗咖啡，微風輕拂，海景盡收眼底，十分悠閒。

西九草地盡情奔跑 漫步海濱長廊

告別充滿藝術氣息的馬灣1868，繼續乘坐PBS2來到第二個站點——西九文化區。這裏擁有大片綠意盎然的草坪和寬廣的公共空間，為狗狗提供了一個可以拔足奔跑和玩耍的天地。阿豆一到這裏，就立刻興奮地在草地上撒歡，盡情釋放活力。藝術公園和海濱長廊的各個區域都歡迎寵物進入，但最受歡迎的莫過於專設的寵物區。 在這個區內，狗狗都可解除束縛，毋須繫上牽繩，自由自在地奔跑玩耍。狗狗放完電，寵主還可帶牠們沿海濱長廊漫步，人寵一同欣賞維港靚景。●

● 小貼士

上車前散步、備玩具減壓

帶狗狗出門搭乘交通工具，事前需細心規劃，以確保旅程順利愉快。首先，為減輕狗狗上車前的壓力和避免在車廂便溺，建議出門後先帶狗狗到附近散步，讓牠充分聞下環境、放鬆心情、如廁。

可考慮穿上寵物尿片

如果擔心狗狗在車廂內控制不住，可考慮為牠穿上寵物尿片。由於牠們在陌生或移動的車廂中可能會感到不安，像阿豆一樣，牠會緊貼主人身旁，尋求安全感。Kaman建議寵主可帶備狗狗常玩的玩具，讓熟悉的玩具氣味降低牠緊張的情緒。

此外，必須預先了解並遵守各公共交通工具的寵物乘搭守則， 一般公共交通工具均要求寵物安置於寵物袋、籠內或繫上牽繩，因此提前讓狗狗熟悉這些裝備是必要的。例如在寵物袋或籠內鋪上狗狗平日使用的墊子、氈子，增加舒適感和熟悉度。

文：陳真紀

編輯：梁曉菲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

相關字詞﹕專題

上 / 下一篇新聞