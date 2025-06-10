明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

旅遊

同場加映：走入星廚「食材寶庫」 親手即摘即煮

【明報專訊】想享受一場從產地到餐桌的美食之旅，可以來到位於桃園大溪中庄的「香草野園」。這是一座隱世美食寶庫，專門種植歐陸蔬果、香草作物和食用花卉，當地不少星級餐廳主廚專程登門，就是為了搜尋他們的頂級有機食材！這座寶庫可不藏私，不僅對外開放，還不時舉辦食農教育體驗，讓遊人親手採摘、烹調和品嘗他們的作物。

友善農法 種植逾40種香草

農場種植約40多種香草，包括常見的薄荷、迷迭香、紫蘇葉和許多西餐專用的珍稀品種。這裏所有作物皆以有機種植，且採用友善農法，香草既能入菜，同時也用作天然的生態防治，既環保又健康。

跟隨導覽員漫步溫室田園，認識友善農法，還能聽聽大溪的歷史故事，最令人期待的就是親手下廚！帶着剛採收的香草，向主廚學做花草意大利餃。先將麵糰壓成薄片，再放上繽紛的食用花與香草，包入拌香草的豬肉餡，煮熟後拌上濃郁忌廉醬汁。現摘現做的餐點果然色香味俱全，自己動手做的料理更是格外滋味！●

香草野園

農遊體驗：每位1980新台幣（約518港元）起，5人成行，體驗時間約4小時

地址：桃園市大溪區中庄下坎20之3號

查詢：www.taiwanfarm.com.tw

前往交通：台北火車站乘台鐵至鶯歌站，車程27分鐘，車費31新台幣（約8港元），抵達後轉乘的士前往，車程約15分鐘

上 / 下一篇新聞